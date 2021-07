Le Bengale oriental « ne signera pas d’accord définitif avec les investisseurs »

La direction du club du Bengale oriental a décidé vendredi de ne pas signer l’accord final avec l’investisseur Shree Cement Limited, aggravant encore la crise actuelle concernant le transfert des droits sportifs. La décision a été prise lors d’une réunion émergente où 24 membres de l’exécutif ont signé une déclaration qui pourrait compromettre leur participation à la Super League indienne de premier plan.

« Nous ne signerons pas l’accord où les membres perdront leurs droits fondamentaux, où le club sera définitivement remis et nous perdrons le droit sur le terrain, le logo, la tente », a déclaré le secrétaire général du Bengale oriental, Kalyan Majumdar, dans un communiqué.

La réunion s’est tenue au milieu des protestations des supporters du club devant la tente où ils ont crié des slogans et appelé à l’intervention du ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee.

Après la sortie de l’ancien investisseur Quess Corp l’année dernière, le Bengale oriental a fait une incursion de dernière minute dans l’ISL après l’adhésion de SCL par l’intervention du ministre en chef de l’État, Mamata Banerjee.

Après avoir acquis une participation de 76%, les géants du ciment ont signé un contrat avec le club en septembre de l’année dernière, car les droits sportifs du rouge et or ainsi que tous ses actifs et propriétés (y compris intellectuels) auraient été transférés au nouveau -consortium formé.

Mais un accord définitif sur l’accord n’a pas encore été signé par la direction du club, ce qui a conduit à l’impasse.

