Le Bengale oriental lance une campagne contre les finalistes de la saison dernière, les Kerala Blasters

Avec l’ancien entraîneur indien Stephen Constantine à la tête des affaires, le Bengale oriental cherchera à commencer sa campagne sur une note positive lorsqu’il affrontera les finalistes de la saison dernière, les Kerala Blasters, lors du match d’ouverture de la Super League indienne ici vendredi.

La normalité revient à l’ISL après deux saisons à huis clos à Goa en raison de la pandémie de COVID-19, car la ligue se jouera à nouveau dans son format habituel à domicile avec des fans de retour dans les stades.

Il n’y a toujours pas de promotion et de relégation pour le moment, mais la neuvième saison verra les deux premiers de la ligue se qualifier directement pour les demi-finales, tandis que les deux places restantes seront déterminées à partir d’un match aller entre les équipes classées troisième à sixième.

Sur le papier, les trois fois finalistes et l’équipe locale, malgré la perte de leurs principaux attaquants Alvaro Vasquez (FC Goa) et Jorge Pereyra Diaz (Mumbai City), semblent bien plus forts que le club centenaire de Kolkata qui fait encore des petits pas. dans la ligue basée sur la franchise.

La brigade jaune coachée par Ivan Vukomanovic espère que les nouvelles recrues de Giannou, Diamantakos et Victor Mongil seront à la hauteur. Trouver l’équilibre serait leur principal objectif.

Tous les regards seraient tournés vers le garçon local et joueur indien Sahal Abdul Samad alors qu’il chercherait à faire pression pour des frappes précoces.

Sous un nouveau sponsor, East Bengal espère surmonter la déception des deux dernières saisons où il a terminé neuvième et dernier (11e).

« Ce sera un vrai test pour nous. Mais c’est ce que nous voulons tous… être testé chaque semaine, chaque match. Nous y arrivons doucement. Une chose que je promets. Nous donnerons une bonne image de nous-mêmes à nos fans, a déclaré le nouvel entraîneur-chef du Bengale oriental, Constantine.

Constantine a fait venir des visages connus du football indien à Cleiton Silva et au vice-président Suhair, qui seront en charge de l’attaque du Bengale oriental et du jeu de liaison. Silva a connu deux saisons fructueuses avec le Bengaluru FC. Avec un penchant pour les buts, il sera leur homme clé devant.

Ivan Gonzalez et Alex Lima renforceront encore la colonne vertébrale de l’équipe. Charalambos Kyriakou est quelqu’un qui peut jouer à plusieurs postes dans la ligne de fond, ce qui est toujours un bonus.

Arindam Bhattacharja, Hira Mondal et Lalrinliana Hnamte sont parmi les quelques joueurs indiens notables qui ont fait des départs, mais il y a suffisamment de qualité et de profondeur en ce qui concerne le contingent indien cette saison.

Kamaljit Singh a montré sa solidité au but lors de la récente Coupe Durand, tandis que Jerry Lalrinzuala, Mohamad Rakip, Sarthak Golui, Pritam Singh et Lalchungnunga ajouteront de la solidité à l’arrière.

L’essentiel est que l’équipe a réussi à s’entraîner ensemble pendant longtemps contrairement aux deux dernières apparitions, car elle chercherait à se donner une bonne image d’elle-même sous l’organisation défensive de Constantine.

Début du match : 19h30 IST.

