Le Bengale oriental bat le Mumbai City FC 4-3 pour terminer la campagne avec victoire

Le Bengale oriental a battu le Mumbai City FC 4-3 lors d’un affrontement palpitant de la Coupe Durand au Kishore Bharati Krirangan samedi.

Cleiton Silva et Sumeet Passi ont marqué deux buts pour le Bengale oriental alors que Lallinzuala Chhangte a marqué un doublé et Greg Stewart en a marqué un pour le Mumbai City FC.

Les insulaires avaient déjà réservé leur place en quart de finale alors que la brigade “rouge et or” s’était écrasée après sa défaite contre son rival ATK Mohun Bagan dans le derby de Kolkata.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Déterminé à prouver un point, East Bengal a commencé le match du bon pied dès le départ, capitalisant sur les erreurs défensives du Mumbai City FC.

À la 9e minute, Mumbai City a tenté de frapper le Bengale oriental alors que Greg Stewart trouvait Bipin Singh sur la droite alors qu’il le passait à Mandar Rao Dessai.

L’arrière gauche a envoyé un ballon dangereux alors que le coup de poing de Jorge Perera Diaz dépassait le but avec Kamalajit battu au premier poteau.

La pression était constante du Bengale oriental alors que Thongkhosiem Haokip a volé le ballon au milieu de terrain et a envoyé un ballon en profondeur pour Cleiton Silva, mais il a été sauvé par Mohammed Nawaz. Le but est venu dans la minute suivante alors que Jerry Lalrinzuala a de nouveau volé le ballon et a traversé le ballon en profondeur pour

Sumeet Passi à mettre une tête plongeante pour le mettre dans le fond du filet pour le moment cette saison.

Cela ne s’est pas arrêté là car Cleiton a été amené dans une position dangereuse et il s’est lui-même intensifié pour envoyer un coup franc de curling pour envoyer l’East B

Trois minutes plus tard, le Bengale oriental a percé Cleiton après avoir récupéré le ballon près de sa propre surface de réparation sur un coup franc pour courir sur toute la longueur, mais son arrivée a juste dépassé le deuxième poteau.

Le Mumbai City FC a riposté à la 27e minute alors que le centre de Bipin était torse pour que Stewart le vole avec un superbe acolyte et récupère un but.

À la 34e, Cleiton a fait une autre course incroyable dans la colonne vertébrale et l’a pulvérisée sur la droite pour Passi, dont le tir et le centre sont passés entre les mains de Nawaz dans le but du Mumbai City FC. Il a célébré en courant vers les fans du Bengale oriental et s’est bouché les oreilles.

Lallinzuala Chhangte en a de nouveau retiré un alors que son tir du bord gauche de la surface de réparation a été complètement raté par Kamaljit dans le but.

Mumbai City était à égalité à la 43e minute après que le tir d’Alberto Noguera ait été paré par Kamaljit alors que le centre de Bipin dans la surface a été accueilli par une frappe tonitruante de Chhangte qui a volé au fond des filets.

Après la pause, Stephen Constantine a fait venir Eliandro, qui a récupéré le ballon à la 53e minute et a lancé une contre-attaque éclair. Après un bon jeu avec Mohamad Rakip sur la droite, le ballon est passé à gauche alors qu’il revenait à Eliandro mais son tir était sauvé par Nawaz.

La seconde est descendue dans un mélange de farce et de drame avec des dégagements sur la ligne de but, des ratés de la bouche de but sauvés par des hors-jeu et des joueurs frappant leur propre coéquipier au visage avec un dégagement.

À la 81e minute, Cleiton a récupéré le ballon au milieu de terrain et l’a passé à Amarjit Kiyam sur la droite, puis a couru pour rencontrer le centre. Il l’a fait, devant un Eliandro en attente pour remettre au Bengale oriental ce qui s’est avéré être le vainqueur.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici