Le Bengale oriental annonce le groupe Emami en tant qu’investisseur avec une part de 77 %

Les géants de Kolkata, le Bengale oriental, ont officiellement annoncé le groupe Emami comme leur nouvel investisseur, surmontant les multiples obstacles qui s’étaient posés depuis que leur accord avait été conclu en présence du ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, le 26 avril.

Le groupe Emami conservera 77% des parts et le Bengale oriental aura 23% des parts – le premier ayant 7 membres du conseil d’administration et le dernier 3 – dans la société nouvellement formée.

Il est également annoncé que le nom de l’équipe pour la saison à venir sera East Bengal FC.

Commentant ce partenariat, M. Aditya V. Agarwal, directeur du groupe Emami, a déclaré : « Emami a un riche héritage d’être associé à la fraternité sportive du pays. Nous pensons qu’en tant qu’entreprises, nous devons nous manifester pour donner une impulsion aux sportifs en herbe dès la base.

“Nos marques, au fil des ans, ont été associées à de nombreux grands noms du sport indien en tant qu’ambassadeurs de notre marque dans différentes disciplines – du légendaire Late Milkha Singh aux joueurs emblématiques comme Sourav Ganguly, Sachin Tendulkar, Virendra Sehwag, Harbhajan Singh, Gautam Gambhir à Saina Nehwal, Sania Mirza, Mary Kom, Sushil Kumar et etc. », a ajouté Agarwal.

«Nous avons eu une association très réussie avec East Bengal Club au milieu des années 90 en tant que sponsor. Grâce à notre nouvelle coentreprise, Emami East Bengal, nous sommes ravis de nous associer à nouveau et de contribuer au développement de l’une des meilleures propriétés de football du pays », a déclaré le directeur.

M. Kalyan Majumder, Hon. Le secrétaire du East Bengal Club a déclaré à cette occasion : « Nous sommes heureux et ravis de ce partenariat avec le groupe Emami et ensemble, en tant qu’Emami East Bengal, nous espérons construire l’une des meilleures équipes de football de l’Inde. L’association avec Emami est prometteuse et nous pensons que ce partenariat est bon pour les deux partenaires, marquant un nouveau départ plein de possibilités passionnantes.

“Les activités sportives du club vont maintenant s’accélérer avec des efforts pour rejoindre tous les tournois, y compris l’ISL, ainsi que pour améliorer la base de joueurs, la capacité d’entraînement et les infrastructures nécessaires pour obtenir plus de succès sportifs”, a ajouté Majumder.

Le club centenaire a eu du mal à retenir les investisseurs étant donné qu’il s’agit de leur troisième en quatre ans.

Le Bengale oriental s’était attaché à Quess Corp, basé à Bengaluru, vendant une participation de 70% en 2018, mais la relation a tourné au vinaigre en deux ans et s’est terminée par une rupture désordonnée.

Au cours des deux dernières saisons, la «brigade rouge et or» a exercé son métier dans la Super League indienne de premier plan – à la suite de ses rivaux Mohun Bagan – sous le nom de SC East Bengal.

Leur association vouée à l’échec dès le départ avec Shree Cement Ltd a pris fin prématurément après avoir terminé neuvième sur 11 équipes, lors de leurs débuts en ISL en 2020-21, qui ont été suivis d’une finition au plus bas.

