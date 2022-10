Le Bengale occidental bat le Kerala et décroche la médaille d’or du football masculin

Le Bengale occidental a puni le Kerala, favori d’avant le tournoi, pour ses manquements défensifs pour remporter la médaille d’or du football masculin avec une victoire 5-0 à l’Eka Arena TransStadia ici mardi.

Le skipper du Bengale occidental Naro Hari Shrestha a marqué un triplé tandis que Surajit Handsa et Amit Chakraborty ont marqué chacun un but pour aider l’ancien attaquant indien Biswajit Bhattacharya à prendre le contrôle total du match avant la fin de la première mi-temps.

Le Kerala était entré en finale avec un record de toutes les victoires en phase de groupes et une confortable victoire en demi-finale contre le Karnataka et a commencé l’affrontement au sommet avec confiance.

L’équipe du sud semblait en contrôle, même si elle n’avait aucun vrai tir au but à montrer pour son effort, jusqu’à ce que le Bengale occidental trouve le filet contre le cours du jeu à la 16e minute.

Le défenseur du Kerala Sanju G. s’est rendu coupable de ne pas avoir piégé la passe arrière et Surajit Handsa a profité du ballon perdu pour tirer du droit. Le gardien Midhun V. a réussi à bloquer la frappe basse mais Robi Handsa était en mesure de profiter du rebond.

Le Kerala a alors commencé à exercer plus de pression sur la moitié de terrain adverse et a eu l’une des meilleures occasions de la journée trois minutes plus tard. Le dégagement du gardien du Bengale Raja Burman a à peine traversé la surface et est tombé dans les pieds d’Ajeesh P. Mais le milieu de terrain n’a pas pu se connecter proprement en essayant de frapper le ballon du premier coup.

Deux minutes plus tard, Bujair Valiyattu était alors coupable d’avoir frappé le ballon au-dessus de la barre transversale depuis l’intérieur de la surface de réparation après une mêlée sur la ligne de but.

Le capitaine du Bengale occidental Naro Hari Shrestha a ensuite ajouté à la misère du Kerala lorsqu’il a rapidement récupéré le ballon rebondissant sur le mur du Kerala et a déclenché un scorcher de 25 mètres pour battre le gardien du Kerala dans le coin gauche.

Sur le coup de la mi-temps, Sanju était une fois de plus coupable de ne pas avoir piégé le centre de Surajit Hansda depuis la gauche malgré l’absence d’attaquant du Bengale à proximité de lui dans la surface. Shrestha a joyeusement sauté sur l’erreur pour sceller virtuellement le sort du match.

Shrestha a complété son tour du chapeau avec la tête la plus facile à la 52e minute après une contre-attaque du Bengale occidental. L’arrière gauche Totan Das s’est chevauché à l’intérieur de la surface de réparation du Kerala et a lancé le ballon sur le gardien de but pour que leur skipper non marqué le fasse signe, ont informé les organisateurs dans un communiqué mardi.

Le Kerala a eu une meilleure possession par la suite, mais la défense du Bengale occidental a tenu bon et n’a pas permis à son adversaire de mettre suffisamment de balles dans la surface pour créer des opportunités de but de qualité.

Le défenseur Amit Chakraborty a ensuite complété le décompte, terminant une courte passe du milieu de terrain en plaçant le ballon à droite du gardien de but du Kerala à la 85e minute.

Dans le barrage pour la médaille de bronze, les Services ont battu le Karnataka 4-0. Sunil B (2e), N Sureh Metei (7e), Sreyas VG (13e) et Liton Shil (57e) ont marqué pour les Services.

Résultat:

Finale : Bengale occidental 5 (Robi Handsa 16e min, Naro Hari Shrestha 30e, 45+, 52e, Amit Chakraborty 85e) bt Kerala 0

Match pour la médaille de bronze : Service 4 (Sunil B 2e, N Sureh Metei 7e, Sreyas VG 13e, Liton Shil 57e) bt Karnataka 0

