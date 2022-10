Le bénévolat sert les aînés, les nouveaux arrivants et la communauté – Kelowna Capital News

Ethel Robidoux a pris sa retraite de la fonction publique en 1994 mais n’a pas cessé de servir la communauté, étant une bénévole active pour plusieurs organismes. Elle est particulièrement active en tant que membre du conseil d’administration de la section locale de l’Association nationale des retraités fédéraux (retraités fédéraux) et de l’Hôpital général de Kelowna.

L’organisation des retraités fédéraux est la plus grande organisation nationale de défense des intérêts représentant les membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, les Forces armées canadiennes, la Gendarmerie royale du Canada et les juges à la retraite nommés par le gouvernement fédéral, leurs partenaires et leurs survivants. Retraités fédéraux a une fière histoire de 56 ans de plaidoyer au nom de ses près de 170 000 membres et de tous les retraités. Avec 79 succursales à travers le Canada, ils essaient d’améliorer la vie de tous les aînés au Canada et peuvent être un soutien local lorsque les aînés ont de la difficulté à accéder aux services de santé et communautaires.

En plus de son travail au sein du conseil d’administration, Ethel a créé le programme « Care and Concern » pour aider les retraités fédéraux qui étaient à l’hôpital.

“J’aime aider les gens, peu importe ce que c’est.” dit Ethel. “Il y a toujours quelquechose à faire. Nous aidons des amis à déménager. Mon mari a une camionnette et nous avons aidé quelques familles de nouveaux arrivants à déménager.

Ethel est devenue bénévole à l’Hôpital général de Kelowna avec le programme de soins spirituels, en suivant les procédures et les protocoles de visites à l’hôpital et en veillant à ce que chacun, quelle que soit sa religion, reçoive la visite d’un des bénévoles formés. En 2000, elle a déménagé à l’unité des soins intensifs pour parler avec des visiteurs qui avaient des proches dans l’unité. Elle a pris en charge la formation et l’horaire de plus de 40 bénévoles pour s’assurer que quelqu’un était là pour couvrir les trois quarts de travail de 4 heures, chaque jour de l’année. Alors que COVID a bloqué ce programme, Ethel est prête à revenir quand elle le pourra.

Lorsqu’elle travaillait encore à Emploi Canada, Ethel avait compris à quel point il était important d’intégrer les nouveaux arrivants et les réfugiés au Canada dans la population active. Une fois à la retraite, elle s’est immédiatement concentrée sur leur soutien par le coaching et le mentorat sur les cultures de la main-d’œuvre canadienne, les transportant aux rendez-vous et l’enseignement de l’anglais langue seconde aux groupes et aux individus.

« En travaillant avec Emploi Canada et en voyant les besoins des immigrants et des réfugiés, j’ai réalisé que quelqu’un avait besoin d’aider davantage », dit Ethel. « La langue est le principal obstacle à l’intégration et à l’emploi et j’ai donc commencé à faire du bénévolat auprès de nouveaux immigrants pour ESL. Je savais qu’avec mes compétences et mes connaissances de base, je pouvais vraiment les aider.

Par l’intermédiaire des retraités fédéraux, Ethel aide également le programme Parrainer une famille de KCR Community Resources. « C’est amusant d’aller magasiner pour les familles, puis d’emballer des cadeaux », rit Ethel.

Toujours active avec son église, St. Charles Garnier, Ethel a aidé avec leur programme Inn from the Cold lors de son lancement et a été un bénévole clé dans le parrainage de familles de Syrie, de Croatie et d’autres pays par le biais des programmes de réinstallation des réfugiés.

“Je me souviens surtout de la famille de Croatie”, se souvient Ethel. « La mère était employable et parlait anglais. Elle avait en fait été interprète pour aider nos soldats et la GRC en Croatie, et elle était donc en danger. Cela montre à quel point il est important de leur apporter le Canada.

Rien ne peut empêcher Ethel de faire du bénévolat, pas même COVID. “Il y a toujours quelque chose à faire et je suppose que je ne peux pas dire non !” ironise Ethel.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

