Le bénévolat redonne à bien des égards – Kelowna Capital News

Shonu Gosh est un homme humble, gentil et fougueux, convaincu que le bénévolat est contagieux.

« Essayez juste une fois et vous ne pourrez plus vous arrêter », s’exclame Shonu en riant, tout en expliquant ce que le bénévolat lui a appris. “Cela m’a appris à quel point j’aime le bénévolat, combien de joie et de bonheur je peux apporter aux autres et cela conduit à un sentiment d’épanouissement durable dans mon propre être.”

Shonu aime redonner à travers le confort des repas cuisinés à la maison et livre son célèbre poulet au beurre aux gens pour les remonter le moral. Il a également fait du bénévolat à Sun Pointe, David Lloyd Jones, KGH, Taste of Home, Rotary Club, Kelowna JCs et de nombreux autres endroits, notamment en tant qu’ambassadeur du centenaire de Kelowna lors de ses célébrations en 2005.

À l’époque, il n’était à Kelowna que depuis un an, mais il savait qu’il voulait poursuivre sa pratique du bénévolat toute sa vie. Shonu est né au Bangladesh et a grandi à Kolkata, en Inde, et a épousé sa femme à Mumbai. Ils ont déménagé à Toronto en 1975 et y ont vécu pendant 29 ans avant de déménager à Kelowna en 2004.

« Cela a été une bénédiction pour nous quand nous donnons. Cela nous revient à plusieurs reprises », déclare Shonu. « Nous sommes venus au Canada sans même avoir d’argent pour aller de l’aéroport à la ville. Des inconnus se sont liés d’amitié avec nous, nous ont donné, nous ont bénis, de toutes les manières possibles. JE DOIS DONNER EN RETOUR. Je dois! C’est ce que j’ai appris depuis l’enfance.”

Si vous cherchez des moyens de redonner et que vous ne savez pas comment vous y prendre, contactez Ezra Grande, l’animatrice du centre de bénévolat au sujet du programme Volunteer4All de KCR. Le programme connaît déjà un grand succès, avec plus de 22 bénévoles qui ont trouvé des opportunités intéressantes au cours des derniers mois. Le financement de ce programme a été fourni par la Fondation Prospera, reconnaissant que le bénévolat n’est pas seulement un excellent moyen pour les gens d’être connectés, de lutter contre l’isolement et de développer des compétences, mais aussi que le bénévolat peut être un excellent pont vers un emploi significatif.

Ezra recherche à la fois des bénévoles potentiels qui cherchent à se connecter à de grandes opportunités dans le centre de l’Okanagan et des organisations qui peuvent avoir des opportunités de bénévolat ouvertes pour lesquelles elles doivent trouver des personnes. Les participants peuvent s’inscrire pour rencontrer Ezra afin de créer un plan d’objectifs et de discuter de leurs compétences, puis elle essaiera de les jumeler avec des opportunités dans la communauté. Les organisations peuvent entrer en contact avec Ezra pour partager des emplois spécifiques et des opportunités disponibles avec elles afin qu’elle puisse les aider à trouver le match parfait.

Toute personne intéressée à en savoir plus sur le programme Volunteers4All peut contacter Ezra à ezra@kcr.ca ou appeler le 250-763-8008 x253. Plus d’informations sur le programme sont également disponibles à https://kcr.ca/community-services/volunteers4all/.

Dorothee Birker est coordonnatrice des communications et du développement pour KCR Community Resources. Si vous êtes intéressé à partager vos nouvelles bénévoles ou organisationnelles, veuillez contacter Dorothée au dorothee@kcr.ca.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CommunautéKelowna