Le bénévolat est une bonne façon de s’impliquer – Shaw Local

Le bénévolat est une façon de redonner à votre communauté tout en développant d’importantes compétences sociales et en acquérant une précieuse expérience de travail en même temps. Aider à la course Reagan n’est pas différent.

J’ai déménagé à Dixon il y a 15 ans, et ne connaissant personne à part mes collègues, je savais que la meilleure façon de rencontrer des gens était de s’impliquer dans la communauté. J’ai contacté Dixon Main Street, et ils avaient besoin de volontaires pour la Reagan Run.

Le jour de l’événement, j’ai aidé à monter des tables et des tentes. Glacé des centaines d’eaux en bouteille. Les cartons et cartons de pizzas doivent être plaqués pour les coureurs du 5K.

Ce qui a commencé comme un poste de bénévole m’a amené à rejoindre le Reagan Run Committee. Les membres bénévoles du comité se consacrent chaque année à faire de la Reagan Run une course très courue.

Si vous souhaitez aider à la course Reagan 2023, faites-le moi savoir. En tant que directeur des relations communautaires et des événements pour la chambre de commerce de Dixon et Main Street, je peux vous mettre en place.