Le bénéfice trimestriel du géant pétrolier Saudi Aramco bondit de 39% grâce à la hausse des prix

ABU DHABI, Émirats arabes unis – Le géant pétrolier d’État Saudi Aramco a annoncé une augmentation de 39% de son bénéfice net au troisième trimestre en glissement annuel, en raison de la hausse des prix du brut et du resserrement de l’offre mondiale.

Le bénéfice net a atteint 42,4 milliards de dollars pour le trimestre, contre 30,4 milliards de dollars l’année précédente et juste au-dessus des attentes. La société saoudienne a également signalé une augmentation de ses flux de trésorerie disponibles à un record de 45 milliards de dollars contre 28,7 milliards de dollars un an auparavant et a versé son dividende de 18,8 milliards de dollars au deuxième trimestre. Son dividende du troisième trimestre du même montant doit être payé au quatrième trimestre.

Dans un communiqué, le PDG et président d’Aramco, Amin Nasser, a déclaré que les chiffres des bénéfices et des flux de trésorerie “renforcent notre capacité éprouvée à générer une valeur significative grâce à notre production en amont à faible coût et à faible intensité de carbone et à nos activités stratégiquement intégrées en amont et en aval”.

“Alors que les prix mondiaux du pétrole brut au cours de cette période ont été affectés par l’incertitude économique persistante, notre vision à long terme est que la demande de pétrole continuera de croître pendant le reste de la décennie étant donné le besoin mondial d’une énergie plus abordable et plus fiable”, a ajouté Nasser.