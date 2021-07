Le bénéfice trimestriel d’Amazon grimpe à 7,8 milliards de dollars.

Mais Brian Olsavsky, Le directeur financier de la société, a déclaré lors d’un appel avec des journalistes que la croissance des ventes en ligne avait ralenti en partie parce que plus de gens faisaient leurs achats en personne et passaient du temps en vacances ou à socialiser. « Tout va bien », a-t-il déclaré, « mais cela a tendance à les amener à faire autre chose que du magasinage. »

Les résultats étaient un signe que même si les entreprises ont rouvert après le pic de la pandémie, de nombreuses personnes continuent de faire leurs achats en ligne, et une grande partie de ces entreprises continue de suivre le chemin d’Amazon. Les autres plus grandes entreprises technologiques – Apple, Facebook, Google et Microsoft – ont également publié des résultats à succès cette semaine.

La société a déclaré que les ventes au cours des trois mois se terminant en juin ont atteint 113,1 milliards de dollars, en hausse de 27% par rapport à l’année précédente, lorsque les blocages étaient à leur plus extrême. Il a réalisé un bénéfice de 7,8 milliards de dollars, en hausse de 48% par rapport à 5,2 milliards de dollars il y a un an.

Amazon a suivi jeudi une tendance parmi les plus grandes entreprises technologiques du pays. La société a déclaré avoir gagné plus d’argent au cours du dernier trimestre par rapport à l’année dernière – beaucoup plus d’argent.

Les actions d’Amazon ont baissé de plus de 5% sur le marché des pièces de rechange, les investisseurs s’attendant à ce que les ventes soient encore plus élevées et les perspectives pour le prochain trimestre plus optimistes. Amazon est évalué à environ 1,8 billion de dollars, soit plus du double de sa valeur avant la pandémie.

Les bénéfices d’Amazon ont dépassé les attentes des investisseurs, car ses activités les plus rentables ont continué de prospérer. Sa division de cloud computing est désormais plus grande que la plupart des entreprises – Morgan Stanley estime qu’elle vaut 600 milliards de dollars – et la croissance continue d’être forte. Les ventes du cloud computing ont augmenté de 37%, à 14,8 milliards de dollars. Son «autre» segment d’activité, qui est principalement son activité publicitaire, a augmenté de 87 % pour atteindre 7,9 milliards de dollars. Et au sein de son activité grand public, les revenus d’Amazon provenant des frais qu’il facture aux vendeurs du marché ont totalisé 25 milliards de dollars.

Les abonnements, principalement des abonnements Prime, ont rapporté 7,9 milliards de dollars. Environ 200 millions de personnes sont désormais membres Prime, et une analyse récente de Consumer Intelligence Research Partners a révélé qu’ils achètent sur Amazon 27 fois par an en moyenne, presque deux fois plus souvent que les clients qui ne sont pas membres Prime.

Au milieu d’un boom de la construction pour étendre son réseau d’exécution et de livraison, l’entreprise a ajouté 64 000 travailleurs supplémentaires au cours des trois derniers mois et emploie désormais plus de 1,3 million de personnes, soit 52 % de plus qu’à la même époque l’an dernier. Sur le marché du travail concurrentiel, Amazon a augmenté les salaires, ce que M. Olsavsky a qualifié de « l’un des plus gros éléments d’inflation dans notre entreprise en ce moment ». Il a déclaré que la société prévoyait d’ouvrir de nombreuses nouvelles installations au cours des prochains mois à l’approche de la saison des achats des Fêtes.

Comparer les performances d’Amazon avec celles de l’année dernière est quelque peu difficile ce trimestre. L’année dernière, l’entreprise a connu une énorme augmentation de ses ventes après avoir ajusté son personnel et d’autres parties de ses activités pour mieux répondre à la demande alimentée par la pandémie. Mais aussi cette année, l’événement des offres Prime Day d’Amazon a chuté en juin au lieu d’octobre, donnant une nouvelle impulsion aux revenus ce trimestre. JP Morgan a estimé que l’événement de cette année a généré un chiffre d’affaires d’environ 8,4 milliards de dollars.