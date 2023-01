Le bénéfice de Tesla a bondi de 12 % au quatrième trimestre

Les démarques semblent avoir provoqué une augmentation des commandes et contribué à rassurer les investisseurs sur le fait que Tesla avait un plan pour conserver sa domination dans les voitures électriques. Tesla fait face à un défi plus important de la part de constructeurs automobiles établis comme Hyundai, Ford Motor, General Motors et Volkswagen, qui vendent plus de véhicules à batterie et à des prix inférieurs à ceux de Tesla.

Si les baisses de prix ont contribué à promouvoir les ventes, elles ont également pesé sur la marge bénéficiaire de Tesla. La marge bénéficiaire brute sur les ventes de voitures a chuté à 26% au quatrième trimestre, contre 28% au troisième trimestre et 31% au quatrième trimestre 2021.

Tesla a annoncé mercredi qu’il commencerait la production de son Cybertruck tant attendu d’ici la fin de l’année. Les retards dans le camion, qui a été dévoilé en 2019, ont permis à des rivaux comme Rivian et Ford de battre Tesla avec des camionnettes électriques.

Les actions de Tesla ont augmenté d’un tiers depuis début janvier, bien que le cours de l’action soit toujours inférieur de plus de 60% au sommet qu’il avait atteint en novembre 2021.

Les bénéfices de Tesla ont été parmi les chiffres les plus surveillés à Wall Street cette semaine. Il reste de loin le constructeur automobile le plus précieux au monde et se développe beaucoup plus rapidement que les constructeurs automobiles plus établis.