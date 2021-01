Le bénéfice de Samsung au quatrième trimestre devrait augmenter de 33% sur les ventes de puces et de panneaux d’affichage

SEOUL: Le bénéfice du trimestre de décembre de Samsung Electronics Co Ltd a probablement augmenté d’un tiers, le travail à distance et la télévision pendant la pandémie ayant alimenté la demande de puces et de panneaux d’affichage, compensant la baisse des ventes de smartphones, ont déclaré des analystes.

Le bénéfice a probablement augmenté de 33% à 9,5 billions de wons (8,75 milliards de dollars) par rapport à la même période un an plus tôt, selon Refinitiv SmartEstimate, sur la base d’estimations des analystes pondérées en fonction de celles qui sont toujours plus exactes. Les revenus ont probablement augmenté de 2,6%.

Samsung, qui devrait annoncer vendredi les résultats préliminaires du quatrième trimestre, a dépassé les attentes du marché en matière de bénéfices au cours des trois derniers trimestres.

Les livraisons de puces DRAM et NAND par Samsung, le plus grand fournisseur mondial de puces mémoire, ont probablement augmenté d’environ 10% par rapport au trimestre de septembre, selon les analystes. Les prix des DRAM ont cependant chuté de 9% en raison de la baisse de la demande des clients serveurs qui avaient stocké des puces au cours des trimestres précédents, selon les données de TrendForce.

Les puces rapportent environ la moitié des bénéfices de Samsung, et les perspectives positives de son activité de fonderie ont en partie alimenté une augmentation de 55% de son stock depuis septembre.

La société sud-coréenne est également le plus grand fabricant mondial de smartphones, qui génèrent la majeure partie du reste de ses bénéfices. Ses livraisons de smartphones au cours du trimestre ont chuté d’environ 20% par rapport au trimestre de septembre, en partie en raison de la concurrence du nouvel iPhone 12 d’Apple, ont déclaré des analystes.

L’iPhone 12 est devenu le smartphone 5G le plus vendu dans le monde en octobre malgré seulement deux semaines de ventes au cours du mois, dépassant le Galaxy Note 20 Ultra 5G de Samsung, qui était l’appareil 5G le plus vendu en septembre, a déclaré Counterpoint Research.

La demande pour l’iPhone 12, cependant, a fait grimper les ventes des panneaux OLED de Samsung, et l’unité d’affichage de la société a également profité d’une hausse des prix des panneaux LCD tirée par la demande de téléviseurs et d’ordinateurs portables.

Néanmoins, l’augmentation des coûts de création de panneaux et de marketing a nui aux bénéfices de l’activité de télévision, tout comme un fort won contre le dollar américain. Samsung réalise l’essentiel de ses bénéfices en dollars mais rapporte en won.

(1 $ = 1086.1100 wons)