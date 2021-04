Samsung Electronics Co Ltd a probablement enregistré une hausse de 45% de ses bénéfices de janvier à mars grâce à de solides ventes de smartphones, de téléviseurs et d’appareils électroménagers, bien que les bénéfices de la division des puces chutent après une tempête qui a suspendu la production de son usine américaine. Passant plus de temps à la maison en raison de la pandémie de coronavirus, les consommateurs se sont lancés dans une gamme d’électronique grand public à marge élevée, ce qui a à son tour contribué à provoquer une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Le bénéfice d’exploitation du géant sud-coréen de la technologie au cours du trimestre devrait grimper à 9,3 billions de wons (8,2 milliards de dollars), selon un Refinitiv SmartEstimate tiré de 16 analystes. Les SmartEstimates attribuent plus de poids aux prévisions d’analystes toujours précis. Cela marquerait le niveau de bénéfice d’exploitation le plus élevé de Samsung pour le premier trimestre depuis 2018. Les revenus ont probablement augmenté de 12%.

Samsung devrait annoncer mercredi ses résultats préliminaires du premier trimestre. En particulier, sa division mobile semble avoir connu un trimestre remarquable, bénéficiant du lancement de sa série Galaxy S21 à la mi-janvier – plus d’un mois avant le calendrier de sortie annuel habituel du modèle phare. Selon Counterpoint Research, le plus grand fabricant de smartphones au monde aurait accaparé environ 23% du marché mondial au cours du trimestre, grâce à ce lancement et à des prix moins chers que d’habitude pour ses appareils haut de gamme. Le S21, par exemple, était à un prix inférieur de 200 $ à celui du S20.

Cela se compare à 20% de part de marché au même trimestre il y a un an et à 16% de part de marché au trimestre précédent lorsque son rival Apple Inc a lancé l’iPhone 12. Les accessoires à forte marge tels que les Galaxy Buds ont également fait des affaires, selon les analystes. . Ils estiment que le bénéfice d’exploitation de la division a probablement augmenté de plus de 1 billion de wons par rapport à l’année précédente pour atteindre environ 4,15 billions de wons.

L’activité TV et électroménager de Samsung devrait voir son bénéfice d’exploitation plus que doubler pour atteindre environ 1 billion de wons. Malgré la demande stratosphérique mondiale de puces, les bénéfices de la division des semi-conducteurs de Samsung devraient avoir chuté d’environ un cinquième à 3,6 billions de wons. La division a été entravée par le coût de la montée en puissance de la nouvelle production et les pertes de son usine du Texas après qu’une tempête hivernale a interrompu la production à la mi-février. Samsung a déclaré que la production à l’usine était revenue à des niveaux proches de la normale à la fin du mois de mars.

Les analystes ont estimé les pertes liées à la fermeture de l’usine du Texas à environ 300 à 400 milliards de wons.