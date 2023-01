Le bénéfice de Samsung au 4e trimestre atteint son plus bas niveau en 8 ans

Le bénéfice de Samsung au quatrième trimestre a été le plus bas que la société ait connu en huit ans, alors que le ralentissement économique mondial continue de peser sur la demande des consommateurs pour les PC et les téléphones.

Le géant coréen de l’électronique a annoncé lundi que son bénéfice d’exploitation pour la période de trois mois se terminant le 31 décembre s’élevait à 4,31 billions de wons (3,5 milliards de dollars), une baisse de 69 % par rapport à la même période l’an dernier, lorsque la société avait enregistré un record. bénéfice du quatrième trimestre. Cela représente le bénéfice trimestriel le plus bas de Samsung depuis le troisième trimestre de 2014, lorsqu’il a enregistré 4 000 milliards de wons.

Les revenus de la société au cours du trimestre ont également diminué, chutant de près de 8 % à 70 460 milliards de wons (57,2 milliards de dollars).

Samsung, mieux connu pour ses téléphones et ses téléviseurs, domine également le marché des puces mémoire, un moteur de trésorerie clé pour l’entreprise. Pendant la pandémie, l’activité de puces de Samsung a été stimulée par les centres de données qui s’appuient sur la technologie pour stocker tout ce que nous faisons en ligne.

Mais les prix des NAND et des DRAM ont fortement chuté au quatrième trimestre, car l’inflation élevée, la hausse des taux d’intérêt et les tensions géopolitiques ont réduit la demande pour les produits dans lesquels ces puces finissent par entrer, comme les PC. Soulignant cette sécheresse des ventes, le chercheur de marché IDC a rapporté plus tôt ce mois-ci que Les expéditions de PC ont baissé de plus de 28 % au quatrième trimestre et plus de 15 % pour l’ensemble de l’année.

Par conséquent, l’activité semi-conducteurs de Samsung a enregistré des ventes de 20 000 milliards de wons au quatrième trimestre, soit une baisse de 24 % d’une année sur l’autre.

“La demande globale de mémoire s’est affaiblie alors que les clients continuaient d’ajuster leurs stocks dans un contexte d’incertitudes croissantes dans l’environnement extérieur”, a déclaré Samsung dans son communiqué sur les résultats trimestriels. “En ce qui concerne le premier trimestre, la position d’ajustement des stocks des clients est restée inchangée alors que les incertitudes économiques persistent.”

L’incertitude économique a également nui à la division mobile de l’entreprise, car les expéditions mondiales de smartphones ont connu leur la plus forte baisse jamais enregistrée fin 2022, en baisse de près de 20 % au quatrième trimestre, selon IDC. La division mobile de Samsung a ressenti la douleur de cette tendance, avec des ventes en baisse de 7 % d’une année sur l’autre.

“Pour 2023, Samsung s’attend à ce que les impacts du ralentissement économique se poursuivent pour le moment”, a déclaré la société. “Cependant, l’analyse des modèles d’achat de smartphones suggère que la demande continuera à se polariser entre les téléphones haut de gamme et les téléphones à bas prix.”