Le bénéfice de Qualcomm au quatrième trimestre fiscal répond aux attentes, guide à la baisse

Le club holding Qualcomm (QCOM) a annoncé mercredi les résultats du quatrième trimestre fiscal après la cloche qui correspondait aux attentes de Street. Mais une surabondance des stocks a conduit le fabricant de puces à réduire considérablement ses prévisions, faisant chuter les actions de 7 % sur le marché secondaire. Les revenus ont augmenté de 22 % d’une année sur l’autre pour atteindre 11,39 milliards de dollars, dépassant les attentes de 11,37 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté de 3,13 $ par action, en hausse de 23 % par rapport à la même période l’an dernier, correspond aux attentes. Conclusion La détérioration rapide de la demande de smartphones, ainsi que l’atténuation des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement, ont entraîné une surabondance de puces. En conséquence, les prévisions de Qualcomm pour le premier trimestre sont bien en deçà des attentes. La direction estimant à environ 8 à 10 semaines d’inventaire élevé dans le canal, ils pensent que cela “peut prendre quelques trimestres pour se réaliser”. Sur une note plus positive, les résultats de l’Internet des objets (IoT) et de l’automobile ont été meilleurs que prévu et le carnet de commandes automobile continue de croître. Cela représente une opportunité importante à long terme pour l’entreprise au-delà des combinés : la direction estime une opportunité de marché adressable totale dans l’automobile à 100 milliards de dollars d’ici 2030. Bien que l’avenir reste attrayant et que la direction estime qu’elle est sur la bonne voie pour étendre le marché adressable de Qualcomm de plus de 7 fois à environ 700 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, nous devons d’abord traverser les prochains trimestres avant que quiconque ne commence à se soucier de tous les nouveaux marchés finaux. Il n’y a pas de bonne raison de donner la priorité à l’allocation de capital à l’industrie des semi-conducteurs en ce moment. Toute technologie qui a bénéficié d’une augmentation de la demande en raison de la pandémie de Covid est toxique en ce moment. Nous devons être objectifs à ce sujet, peu importe à quel point nous croyons en Qualcomm. C’est pourquoi nous avons réduit notre exposition aux jetons au cours des dernières semaines et choisi de réduire les actions de QCOM à 115 $ début octobre. Aussi douloureux que cela ait été de subir cette perte, lorsqu’une industrie est à ce point en disgrâce, il n’y a presque pas d’évaluation suffisamment bon marché pour avoir de l’importance jusqu’à ce que le sentiment change. Nous maintenons donc notre note 2 et réduisons notre objectif de cours à 130$ au lieu de 185$. En entrant dans l’impression, Wall Street modélisait 12,96 $ de bénéfice par action pour l’exercice 2023. Malheureusement, dès que vous remplacez l’estimation du BPA du premier trimestre entrant dans la publication par le point médian de 2,35 $, ce BPA pour l’année entière tombe à 11,73 $. Bien sûr, les estimations trimestrielles restantes ne resteront pas là où elles sont ; calculez ces chiffres pour prendre une coupe de cheveux de 10% à 15% d’ici demain et vous êtes dans la fourchette de 10 $. Ajoutez un multiple d’environ 12 fois, ce qui, selon nous, est justifié car nous nous attendons à une réexpansion à mesure que les stocks se vident, que la Chine rouvre et que la croissance s’accélère et que vous obtenez un objectif de prix de 130 $. Nous ne pensons pas que l’expansion multiple soit trop optimiste étant donné que l’évaluation moyenne sur 5 ans de QCOM est plus proche de 16 fois les estimations de bénéfices à venir et que l’opportunité à plus long terme pour Qualcomm est plus grande que jamais grâce aux efforts diligents de la direction pour se diversifier dans nouveaux marchés finaux. Résultats du segment Qualcomm publie des résultats dans deux segments principaux, Qualcomm CDMA Technologies (QCT) et Qualcomm Technology Licensing (QTL). QCT est l’activité de semi-conducteurs à laquelle on pense le plus lorsqu’on considère les opérations de Qualcomm et a généré l’essentiel des ventes totales de l’entreprise, tandis que QTL accorde des licences pour utiliser des parties du portefeuille de propriété intellectuelle de Qualcomm. Les revenus de QCT de 9,9 milliards de dollars, en hausse de 28 % d’une année sur l’autre, étaient légèrement supérieurs aux attentes de 9,8 milliards de dollars. La marge bénéficiaire avant impôt de QCT était de 34 % au cours du trimestre, ce qui représente une augmentation de 2 points de pourcentage d’une année sur l’autre et au-dessus du point médian des prévisions fournies en juillet. Vous trouverez ci-dessous une répartition des revenus trimestriels par catégorie. Combinés : un chiffre d’affaires de 6,57 milliards de dollars, en hausse de 40 % d’une année sur l’autre, a été un record. Cependant, il n’a pas atteint les 6,58 milliards de dollars attendus. Les ventes ont été tirées par la force de son portefeuille de produits Snapdragon. Front-end radio : 992 millions de dollars, soit une baisse de 20%, contre 1,04 milliard de dollars attendus. Automobile : Chiffre d’affaires record de 427 millions de dollars, un gain de 58 %, contre 365 millions de dollars attendus. Notamment, le carnet de commandes automobile de Qualcomm – des accords qu’ils ont remportés et qui devraient se matérialiser en revenus à l’avenir – continue de croître, dépassant désormais le chiffre de 30 milliards de dollars divulgué lors de la journée des investisseurs axés sur l’automobile de l’entreprise en septembre. Pour rappel, l’adoption généralisée du châssis numérique Snapdragon est à l’origine de la croissance impressionnante ici. Internet des objets (IoT) : revenus records de 1,92 milliard de dollars, en hausse de 24 %, contre 1,83 milliard de dollars attendus, avec une croissance tirée par les réseaux de pointe et l’industrie. Pour QTL, les revenus de 1,4 milliard de dollars, en hausse de 1 % d’une année sur l’autre, ont dépassé l’estimation consensuelle de 1,55 milliard de dollars. La marge bénéficiaire avant impôt de QTL était de 69 %, la limite inférieure de la fourchette des prévisions. Qualcomm a racheté pour environ 500 millions de dollars d’actions au cours du trimestre. Guidance Management prévoit que les revenus du premier trimestre fiscal (trimestre en cours) se situeront entre 9,2 milliards de dollars et 10 milliards de dollars, ce qui est nettement inférieur aux attentes de 12,02 milliards de dollars. En décomposant cela un peu plus loin, les revenus de QCT devraient se situer entre 7,7 milliards de dollars et 8,3 milliards de dollars, en deçà des attentes de 10,47 milliards de dollars. Les revenus de QTL devraient se situer entre 1,45 milliard de dollars et 1,65 milliard de dollars, également en dessous des estimations de 1,71 milliard de dollars. En fin de compte, les bénéfices ajustés devraient se situer entre 2,25 $ et 2,45 $ par action au premier trimestre de l’exercice, ce qui est nettement inférieur aux estimations de 3,43 $ par action. La direction a également fait état d’une révision à la baisse de sa vision de la demande de combinés, s’attendant désormais à une baisse en pourcentage dans les deux chiffres inférieurs, par rapport à l’attente précédente d’une baisse à un chiffre moyen. Les plus gros clients de Qualcomm sont en train de réduire leurs stocks, un facteur que la direction estime entraîner une baisse d’environ 0,80 $ par action sur les bénéfices du premier trimestre – bien qu’il soit important de noter que même si nous rajoutons les 0,80 $, nous serions toujours être en deçà des attentes. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long QCOM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Cristiano Amon, PDG de Qualcomm. Steve Marcus | Reuter