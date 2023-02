Le bénéfice de Hertz (HTZ) au quatrième trimestre 2022 dépasse les estimations de Wall Street

Géant de la location de voitures Hertz a annoncé des bénéfices du quatrième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, en raison d’une demande renouvelée de voyages alors que la pandémie de Covid-19 s’est atténuée dans de nombreuses régions du monde.

La société a également bénéficié d’une amélioration des performances opérationnelles, a déclaré le PDG Stephen Scherr à CNBC, ce qui a contribué à augmenter les bénéfices alors même que les revenus étaient à peu près conformes aux attentes optimistes de Wall Street.

Voici les chiffres clés de Hertz rapport sur les résultats du quatrième trimestrepar rapport aux estimations consensuelles de Refinitiv :

Bénéfice ajusté par action : 50 cents contre 46 cents attendus

50 cents contre 46 cents attendus Revenu: 2,035 milliards de dollars contre 2,033 milliards de dollars attendus

Pour l’année complète, Hertz a annoncé un bénéfice ajusté par action de 3,74 dollars sur des revenus de 8,7 milliards de dollars. Ce bénéfice a également dépassé les estimations, car les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 3,67 dollars sur des revenus de 8,7 milliards de dollars en moyenne.

À la fin de 2022, Hertz disposait de 2,5 milliards de dollars de liquidités totales, dont 943 millions de dollars en espèces.

Dans une interview avec CNBC, Scherr a déclaré que les réductions de coûts étaient une partie importante de l’histoire de l’entreprise au quatrième trimestre. Les améliorations technologiques ont contribué à réduire les coûts, a-t-il déclaré, tout comme les efforts continus pour embaucher de nouveaux employés pour remplacer les sous-traitants que Hertz a fait venir alors que la demande augmentait l’année dernière.

L’histoire clé est que Hertz apporte ces améliorations opérationnelles progressives à mesure que la demande de voyages se redresse, a déclaré Scherr. Les affaires des voyageurs d’affaires ont augmenté de 31 % en 2022 par rapport à 2021, a-t-il déclaré, et la demande des voyageurs internationaux – ce que Hertz appelle les « voyages entrants » – a augmenté de 88 % d’une année sur l’autre.

Ces tendances se sont poursuivies en janvier, a déclaré Scherr, avec des activités de voyages d’affaires en hausse de 28% par rapport au même mois en 2022 et des voyages entrants en hausse de 56%. Un autre segment d’activité de plus en plus important – les locations en cours aux chauffeurs de VTC – a vu la demande presque doubler par rapport aux niveaux de janvier dernier.

Hertz n’a pas fourni d’indications détaillées pour 2023. Mais Scherr a déclaré que les investisseurs peuvent s’attendre à de nouvelles améliorations des coûts au fil de l’année et à des gains de revenus alors que Hertz continue de revitaliser ses marques de voitures de location Dollar et Thrifty.

Les actions de Hertz ont augmenté d’environ 3% dans les échanges avant commercialisation mardi.