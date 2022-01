Le bénéfice d’Apple grimpe à 34,6 milliards de dollars au cours du trimestre des fêtes.

Apple a résisté aux grondements de la chaîne d’approvisionnement à la fin de 2021 qui ont fait trébucher le marché mondial de l’électronique et d’autres industries, annonçant jeudi une augmentation de 11% de ses revenus et une augmentation de 20% de ses bénéfices au cours de son dernier trimestre. Apple, l’entreprise publique la plus précieuse au monde, a dépassé les attentes des analystes de Wall Street, apaisant les craintes que la longue période de croissance rapide de l’industrie technologique touche à sa fin. Il a réalisé un bénéfice de 34,6 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires record de 123,9 milliards de dollars au cours des trois mois se terminant en décembre, bien que la croissance de ses revenus ait continué de ralentir par rapport à 29% au trimestre précédent. Comme d’habitude, l’iPhone a stimulé les ventes d’Apple, qui ont brièvement dépassé les 3 000 milliards de dollars de valeur marchande plus tôt en janvier avant de retomber à environ 2 600 milliards de dollars jeudi. Les ventes d’iPhone ont totalisé 71,6 milliards de dollars, en hausse de 9% par rapport à l’année précédente. On s’attendait à ce que la demande pour le dernier iPhone 13 augmente les ventes, mais la société avertit depuis des mois que les pénuries de puces informatiques et les problèmes de fabrication liés à la pandémie en Asie étaient susceptibles de limiter l’offre et de nuire aux revenus. Tim Cook, directeur général d’Apple, a déclaré en octobre que les contraintes d’approvisionnement avaient coûté 6 milliards de dollars de revenus à son entreprise au cours de son trimestre d’automne et qu’il s’attendait à une perte encore plus importante au cours du trimestre qui comprend les vacances.

Apple a annoncé une liste de nouveaux produits matériels à l’automne, y compris de nouveaux modèles de son ordinateur portable MacBook Pro, des AirPods, de l’iPad et de l’Apple Watch. Il travaille sur un casque de réalité augmentée qui pourrait rivaliser avec les offres d’entreprises comme Meta, la société mère de Facebook, alors que les entreprises technologiques augmentent leur influence dans le métaverse naissant, un univers en ligne futuriste. Apple a également bénéficié d’une forte croissance de son activité de services, qui comprend son App Store. L’activité de services a augmenté de près de 24% au cours du trimestre par rapport à il y a un an, à 19,5 milliards de dollars. Apple a également déclaré qu’il prévoyait d’utiliser près de 27 milliards de dollars de sa trésorerie pour verser des dividendes aux actionnaires. Les résultats positifs d’Apple sont survenus vers la fin d’une semaine de transactions boursières sauvages, dues en partie aux craintes quant à la rapidité avec laquelle la Réserve fédérale pourrait augmenter les taux d’intérêt dans le but de freiner l’inflation. Des taux d’intérêt plus élevés rendent les investissements plus risqués, comme les actions technologiques, moins attrayants, ce qui ajoute aux inquiétudes quant à la fin prochaine de l’impulsion alimentée par la pandémie pour les entreprises technologiques. Mais Microsoft et Tesla, malgré leurs propres problèmes de chaîne d’approvisionnement, ont enregistré des bénéfices records cette semaine et ont dépassé les attentes de l’industrie. La semaine prochaine, Alphabet, la société mère de Google, et Amazon publieront leurs résultats pour les trois derniers mois de 2021, donnant un aperçu de la santé de la publicité et de la vente au détail en ligne.