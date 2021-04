La société mère de Google, Alphabet, a déclaré mardi que les revenus de son dernier trimestre avaient fortement augmenté par rapport à la même période il y a un an, stimulés par une forte demande de publicité en ligne sur ses résultats de recherche et ses vidéos YouTube et par la croissance continue de sa branche de cloud computing.

Alphabet a enregistré un chiffre d’affaires de 55,31 milliards de dollars, en hausse de 34% par rapport à l’année précédente, et le bénéfice net a plus que doublé pour atteindre 17,93 milliards de dollars au premier trimestre. Les résultats ont dépassé les attentes des analystes.

Comme les autres conglomérats technologiques, Alphabet a prospéré pendant la pandémie. Après un recul de la publicité liée aux voyages au cours des premiers mois de la pandémie, l’activité publicitaire de Google a fortement rebondi, les entreprises ciblant les consommateurs qui passent plus de temps en ligne.

L’activité de cloud computing de Google a continué à attirer des clients pendant la pandémie, les entreprises ayant transféré davantage de leurs données et travaillant dans des centres de données centralisés dans le but d’économiser de l’argent et de devenir plus agiles numériquement. Mais Google reste un tiers éloigné d’Amazon et de Microsoft dans le domaine du cloud. Le chiffre d’affaires de l’activité cloud a augmenté de 46%, tandis que ses pertes se sont réduites à 974 millions de dollars au premier trimestre.