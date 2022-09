Le belliciste Vladimir Poutine rend hommage à la reine dans une lettre au roi Charles et exprime sa sympathie à la famille royale

VLADIMIR Poutine a rendu hommage à la reine et a étendu le sien à la famille royale après sa mort.

Dans une lettre au roi Charles, le tyran russe a transmis ses condoléances au peuple britannique après l’annonce du décès de Sa Majesté.

La reine et Poutine photographiés lors de sa visite d’État en 2003 Crédit : Alpha Press

Le président russe a fait attendre la reine au palais Crédit : AP

Poutine se tenait à l’écart alors que d’autres dirigeants aidaient la reine en 2014 Crédit : AP

Sa Majesté, qui a régné pendant 70 ans, est décédée à Balmoral à l’âge de 96 ans.

Poutine a rejoint des politiciens, des personnalités religieuses et des célébrités du monde entier lui ont rendu hommage.

Dans son message, il a déclaré que la reine “appréciait à juste titre l’amour et le respect de ses sujets, ainsi que l’autorité sur la scène mondiale”.

“Je vous souhaite du courage et de la résilience face à cette perte difficile et irréparable”, a déclaré Poutine.

“Puis-je vous demander de transmettre vos sincères condoléances et votre soutien aux membres de la famille royale et à l’ensemble du peuple de Grande-Bretagne.”

Des Russes ordinaires ont également déposé des fleurs en souvenir de la reine devant l’ambassade britannique à Moscou.

La reine a rencontré Vladimir Poutine au palais de Buckingham lors de sa visite d’État au Royaume-Uni en 2003.

Il a fait attendre la reine pendant 14 minutes pour qu’il arrive au palais – ce qui a incité Sa Majesté à le fouiller subtilement plus tard.

Selon le ministre de l’Intérieur de l’époque, David Blunkett, son chien-guide a réagi de manière défensive envers Poutine au cours de la visite.

“La seule fois où j’ai rencontré Vladimir Poutine, c’était en 2003 lors d’une visite officielle et mon chien de l’époque a aboyé très fort”, a-t-il déclaré à la BBC.

«Je me suis excusé auprès de la reine qui accueillait évidemment. Je ne pense pas que je donne quoi que ce soit quand j’ai dit: “Désolé Votre Majesté pour le chien qui aboie.”

Elle a dit : ‘Les chiens ont des instincts intéressants, n’est-ce pas ?’

Le décès de la reine survient alors que…

Sa Majesté et l’homme fort du Kremlin devaient se retrouver en juin 2014 lors d’une commémoration du jour J en France.

L’événement était survenu quelques mois seulement après que le roi Charles aurait comparé le régime à celui de l’Allemagne nazie.

Après une photo de groupe avec les dirigeants mondiaux, la reine a été aidée à descendre une série de marches par le président américain de l’époque, Barack Obama, et le gouverneur général de la Nouvelle-Zélande, Jerry Mateparae.

Mais Poutine, qui se tenait à côté d’elle et était en mesure de l’aider, a détourné le regard.

Les funérailles de la reine devraient avoir lieu 10 jours après son décès, ce qui a incité des foules émues à se rassembler à l’extérieur des sites royaux.

Charles, qui est devenu roi à la mort de sa mère, a rendu hommage à sa “mère très aimée” et à la “souveraine chérie” de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré: “Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée.

“Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.”

Le président Joe Biden a parlé de la reine comme d’une “source de réconfort et de fierté” en publiant une longue déclaration sur sa vie.

Il a déclaré: “Sa Majesté la reine Elizabeth II était plus qu’un monarque. Elle a défini une époque.

“Dans un monde en constante évolution, elle était une présence stable et une source de réconfort et de fierté pour des générations de Britanniques, dont beaucoup n’ont jamais connu leur pays sans elle.

“Une admiration durable pour la reine Elizabeth II a uni les gens à travers le Commonwealth.

“Les sept décennies de son règne historique ont témoigné d’une époque de progrès humains sans précédent et de la marche en avant de la dignité humaine.

“Elle a été le premier monarque britannique avec qui les gens du monde entier pouvaient ressentir un lien personnel et immédiat

“Qu’ils l’aient entendue à la radio en tant que jeune princesse s’adressant aux enfants du Royaume-Uni, ou qu’ils se soient réunis autour de leurs téléviseurs pour son couronnement, ou qu’ils aient regardé son dernier discours de Noël ou son jubilé de platine sur leurs téléphones.

“Et elle, à son tour, a consacré toute sa vie à leur service.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tweeté : “C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

“Au nom du peuple, nous adressons nos sincères condoléances à la @RoyalFamily, à l’ensemble du Royaume-Uni et au Commonwealth pour cette perte irréparable. Nos pensées et nos prières vous accompagnent.”

Le président français Emmanuel Macros a rendu hommage à la reine en tant qu'”amie de la France”.

“Sa Majesté la reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité des nations britanniques pendant plus de 70 ans”, a-t-il déclaré.

“Je me souviens d’elle comme d’une amie de la France, d’une reine au grand cœur qui a marqué durablement son pays et son siècle.”

La reine était aimée de nombreux Britanniques après son arrivée sur le trône en 1952 Crédit : Getty

Un jeune garçon dépose des fleurs à Windsor après l’annonce du décès de la reine

Le président Zelensky a évoqué la “perte irréparable” du Royaume-Uni en rendant hommage à la reine

L’ancien président américain Barack Obama a repensé au moment où il a rencontré la reine en repensant à sa vie.

Il a déclaré dans un communiqué: “Michelle et moi avons eu la chance de connaître Sa Majesté, et elle signifiait beaucoup pour nous.

“À l’époque où nous commencions à peine à naviguer dans la vie de présidente et de première dame, elle nous a accueillis sur la scène mondiale à bras ouverts et avec une générosité extraordinaire.

« Maintes et maintes fois, nous avons été frappés par sa chaleur, la façon dont elle mettait les gens à l’aise et la façon dont elle apportait son humour et son charme considérables aux moments de grande pompe et de circonstance.

Obama a également fait référence aux moments les plus mémorables et les plus joyeux de la reine en tant que monarque, y compris son rôle comique dans la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres et les messages d’inspiration émouvants qu’elle a fournis au début de la pandémie.

Le successeur d’Obama, Donald Trump, a également parlé de la reine après sa mort et a insisté sur le fait qu’il n’y avait “personne comme elle!”

Trump, qui a rencontré la reine lorsqu’il était président, a écrit sur sa plateforme de médias sociaux Truth: “Melania et moi sommes profondément attristés d’apprendre la perte de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

“Avec notre famille et nos concitoyens américains, nous adressons nos sincères condoléances à la famille royale et au peuple du Royaume-Uni en cette période de grande tristesse et de chagrin.

“Melania et moi chérirons toujours notre temps avec la reine, et n’oublierons jamais la généreuse amitié, la grande sagesse et le merveilleux sens de l’humour de Sa Majesté.

“Quelle grande et belle dame elle était – il n’y avait personne comme elle!”

“Elle était une présence inspirante à côtoyer et a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce, décence et une véritable chaleur bienveillante.

“La reine Elizabeth a été une grande partie de ma vie depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui, et elle va beaucoup me manquer.”

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a également fait partie de l’effusion de chagrin qui a suivi la nouvelle.

Il a déclaré: “C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons appris le décès de la plus ancienne souveraine du Canada, Sa Majesté la reine Elizabeth II.

“Elle était une présence constante dans nos vies – et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays.

« Alors que nous repensons à sa vie et à son règne qui a duré tant de décennies, les Canadiens se souviendront et chériront toujours la sagesse, la compassion et la chaleur de Sa Majesté.

“Nos pensées vont aux membres de la famille royale pendant cette période des plus difficiles.”