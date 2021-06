L’attaquant belge Romelu Lukaku a déclaré qu’il était motivé par le visionnage du documentaire de Michael Jordan « The Last Dance » avant le match de championnat d’Europe 2020 de son équipe contre le Portugal.

« Quand j’ai vu ‘The Last Dance’ et Jordan parler de sa motivation, je me suis dit : ‘Je ne suis pas seul' », a déclaré vendredi l’attaquant belge.

Lukaku a déclaré que regarder le documentaire sur les Chicago Bulls lui avait fait comprendre qu’il puisait sa motivation de la même manière que Jordan, en utilisant les critiques contre lui pour devenir un meilleur joueur et prouver que les autres avaient tort.

« Je ne dis pas que je suis Michael Jordan, mais certaines personnes en ont besoin, je ne suis pas le seul », a déclaré Lukaku par l’intermédiaire d’un traducteur. « Cristiano [Ronaldo] voudra toujours être le meilleur et battre tous les records, [Kylian] Mbappé voudra toujours tout gagner et être le prochain grand. Les gens ont besoin de quelque chose pour se pousser. J’en ai besoin aussi. »

Lukaku a déclaré que sa première réaction lorsqu’il est critiqué, ou lorsque les gens disent que quelqu’un est meilleur que lui, est d’aller « s’entraîner pour m’améliorer et montrer ce que je peux faire ».





Lukaku jouera contre Ronaldo dimanche lorsque la Belgique affrontera le Portugal en huitièmes de finale du Championnat d’Europe.

Ronaldo a marqué cinq buts à l’Euro 2020, deux de plus que Lukaku. L’attaquant du Portugal n’est qu’à un but de battre le record global de buts masculins dans le football international. Il est à égalité avec l’ancien attaquant iranien Ali Daei avec 109 buts.

Lukaku, 28 ans, a déclaré qu’il devait tirer son « chapeau » à Ronaldo pour ses chiffres de carrière « impressionnants ».

« S’il y a quelqu’un qui peut atteindre ces chiffres, c’est Ronaldo », a déclaré Lukaku. « C’est une motivation quand vous avez quelqu’un dans votre ligue qui peut le faire à cet âge. Il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas essayer d’atteindre ce niveau ou de m’en approcher le plus possible. »

Lukaku joue pour l’Internazionale en Serie A, tandis que Ronaldo, 36 ans, est avec la Juventus, et il a déclaré qu’il devrait être considéré comme l’un des meilleurs attaquants du football mondial.

« Au cours des deux dernières années, j’ai montré que j’étais aussi un joueur de haut niveau », a-t-il déclaré. « C’était l’un de mes objectifs, et je pense l’avoir atteint. Je me suis beaucoup amélioré ces dernières années. »

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.