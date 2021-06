Le Belge Romelu Lukaku prévoit un hommage à la 10e minute à Christian Eriksen contre le Danemark

Romelu Lukaku a déclaré que les joueurs belges retireraient le ballon du jeu à la 10e minute de leur match contre le Danemark afin que le stade puisse rendre hommage à Christian Eriksen avec une minute d’applaudissements.

Les supporters du Parken Stadium de Copenhague prévoient une forte ovation pour Eriksen à la 10e minute du match de l’Euro 2020, car le milieu de terrain porte le maillot n ° 10 du Danemark.

Lukaku a déclaré mercredi que les deux équipes cesseraient de jouer pour se joindre à l’hommage.

Lukaku a déclaré »nous allons lancer le ballon pour une remise en jeu pour nous arrêter, applaudir et marquer ce moment. »

Eriksen reste dans un hôpital de Copenhague près du stade après avoir subi un arrêt cardiaque lors du match de samedi contre la Finlande.

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a déclaré qu’Eriksen regarderait le match depuis le Rigshospitalet, situé à seulement 500 mètres du Parken Stadium.

« Oui, je pense que Christian regardera [the game] », a déclaré Hjulmand lors d’une conférence de presse mercredi. « C’est vraiment fou, l’hôpital est juste à côté de Parken, et quand il regarde par la fenêtre, il peut voir Parken et probablement il peut tout entendre de Parken.

« C’est une situation folle pour Christian. Mais je pense qu’il sera dans son maillot et regardera le match. »

Lukaku est coéquipier d’Eriksen à l’Inter Milan et a envoyé un salut au Danois après avoir marqué lors de la victoire 3-0 de la Belgique sur la Russie.

Le sélectionneur belge Roberto Martinez a déclaré que le meneur de jeu Kevin De Bruyne est également prêt à jouer au moins une partie du match contre le Danemark.

De Bruyne a raté la première victoire 3-0 de la Belgique sur la Russie à l’Euro 2020 en raison d’une fracture du visage subie lors de la finale de la Ligue des champions, mais a participé à un entraînement complet ces derniers jours.

Martinez a déclaré que le milieu de terrain de Manchester City avait reçu « le feu vert pour être en situation de match ».

Il a ajouté que « maintenant, la question est de savoir combien de temps Kevin peut jouer » et qu’il utilisera les deux matchs de groupe restants pour ramener progressivement De Bruyne à une forme physique complète.

La Belgique affronte la Finlande lors de son dernier match du Groupe B.

Les joueurs finlandais portaient des T-shirts pendant l’échauffement avec les mots « Get well Christian ! » sur le devant, une idée imaginée par le capitaine Tim Sparv.