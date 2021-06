Le Belge Romelu Lukaku dédie son premier but à l’Euro 2020 à Christian Eriksen

Romelu Lukaku et Christian Eriksen sont coéquipiers à l’Inter Milan. Lorsque ce dernier s’est effondré sur le terrain à mi-match à Copenhague et a dû recevoir la RCR pour être réanimé puis a été emmené à l’hôpital, tout le monde de l’équipe du Danemark, leurs adversaires de Finlande, les fans dans le stade, tout le monde était horrifié et en larmes , priant pour le bien-être d’Eriksen. Une heure et demie après l’incident, le match Belgique vs Russie s’est déroulé à Saint-Pétersbourg comme prévu. Pour Lukaku et toute la communauté du football, c’était très émouvant et difficile pour le spectacle de continuer.

Cependant, lorsque Lukaku a marqué dès la 10e minute, il s’est précipité vers la caméra, l’a prise en coupe et a dit: « Chris, Chris, reste fort – je t’aime. »

« Chris, Chris, je t’aime ! » Romelu Lukaku a adressé ses meilleurs vœux à Christian Eriksen sur la voie du rétablissement du milieu de terrain. 💙 pic.twitter.com/L1AKjkbP1D – Everton supplémentaire (@Everton_Extra) 12 juin 2021

Eriksen est actuellement à l’hôpital, en convalescence et à sa demande et avec le signe de tête des joueurs, l’UEFA a également terminé le match contre le Danemark, où la Finlande a gagné 1-0.

Lukaku a révélé qu’il avait pleuré avant le coup d’envoi car il était extrêmement inquiet pour ses coéquipiers du club.

« Je suis vraiment content de la victoire, mais c’était difficile pour moi de jouer parce que mes pensées allaient à Christian Erkisen. »

L’entraîneur belge Roberto Martinez a admis que d’autres membres de son équipe avaient également été touchés après avoir vu Eriksen s’effondrer soudainement sur le gazon lors du match Danemark-Finlande.

«Nous regardions le match en direct et cinq minutes après l’effondrement de Christian, nous sommes entrés dans une réunion d’équipe. Comme vous pouvez l’imaginer, la dernière chose que nous voulions faire était de parler de football », a déclaré Martinez.

« Il y a eu beaucoup de larmes de joueurs qui ont partagé des vestiaires et de grands moments avec Christian.

« Toutes nos pensées vont à lui et à sa famille, mais aussi à l’équipe danoise, car ce fut un moment vraiment difficile. »

Avant le coup d’envoi, l’équipe belge a été huée pour s’être agenouillée pour souligner l’injustice raciale, tandis que ses adversaires russes se tenaient debout.

Les railleries résonnaient autour du stade Krestovsky alors que toute l’équipe belge, ainsi que l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz, s’agenouillaient, tandis que Lukaku, dont les parents sont originaires de la République démocratique du Congo, levait le poing droit.

L’Angleterre a déclaré qu’elle ferait de même pour son match d’ouverture du Championnat d’Europe contre la Croatie dimanche.

L’ancien quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick a commencé à s’agenouiller pour protester contre l’injustice raciale en 2016.

Le geste est devenu un spectacle familier dans de nombreux sports depuis que George Floyd, qui était noir, a été tué par un policier blanc aux États-Unis l’année dernière.

(Avec entrées AFP)

