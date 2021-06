Le Belge Kevin De Bruyne craint qu’une blessure au visage ne prenne «six mois» à guérir

Kevin De Bruyne a déclaré que sa blessure lors de la finale de la Ligue des champions lui avait donné l’impression d’avoir « visité le dentiste » après avoir subi des lésions nerveuses qui « pourraient prendre six mois » à guérir en raison de la fracture du nez et de l’orbite subie pendant Défaite de Manchester City contre Chelsea à Porto.

De Bruyne, qui a été blessé contre Chelsea à la suite d’une collision avec le défenseur Antonio Rudiger, est revenu à l’action en tant que remplaçant en seconde période lors de la victoire 2-1 de la Belgique à l’Euro 2020 contre le Danemark à Copenhague jeudi.

Le milieu de terrain de City a marqué le but vainqueur contre les Danois et sa performance suggère qu’il a maintenant surmonté la blessure qu’il a subie il y a trois semaines.

Mais De Bruyne a déclaré qu’il souffrait toujours des effets de la blessure et qu’il était susceptible d’en être troublé pendant des mois.

« Je ne ressens rien du côté gauche, comme après une visite chez le dentiste », a déclaré De Bruyne. « Mon nerf est très affecté, ce qui pourrait prendre six mois. Ce n’est pas une sensation confortable, mais le plus important est que je puisse jouer.

« Les deux derniers mois ont été des hauts et des bas pour moi avec des blessures mineures. Après cette fracture du nez et de l’orbite, c’était un peu d’attente.

« Mais heureusement je suis revenu de la manière la plus rapide. Il y a eu une très bonne intensité pendant une demi-heure, [against Denmark] alors je l’ai senti. Mais je suis content d’avoir pu jouer. »

De Bruyne devrait figurer dans le dernier match de groupe de la Belgique contre la Finlande la semaine prochaine, mais a déclaré qu’il n’avait pas encore repris confiance sur le terrain.

« Ma performance était correcte », a-t-il ajouté. « Dans les duels, j’ai parfois peur d’y mettre la tête, mais c’est normal.

« Je suis content d’avoir pu aider l’équipe, mais suis-je prêt à jouer 90 minutes ? Aucune idée.

« Nous devons attendre et voir comment mon corps réagit et ensuite nous verrons après la Finlande. Nous sommes déjà qualifiés, donc nous pouvons voir comment mon corps réagit. »