Le Belge Eden Hazard nie toute rupture au sein de l’équipe après sa défaite

Le capitaine belge Eden Hazard a nié qu’il y ait une rupture dans l’équipe, mais a déclaré que des mots francs avaient été échangés entre les joueurs après leur défaite surprise 2-0 dans le groupe F de la Coupe du monde contre le Maroc dimanche.

Hazard s’adressait aux médias avec le gardien de but expérimenté Thibaut Courtois mardi après avoir remplacé les joueurs initialement prévus pour parler, Yannick Carrasco et Arthur Theate.

C’était une décision de la direction de l’équipe d’essayer de dissiper les spéculations croissantes selon lesquelles un certain nombre de joueurs se sont brouillés.

“Nous avons eu une bonne conversation entre les joueurs”, a déclaré Hazard. “Beaucoup de choses ont été dites. Nous avons parlé pendant une heure de bonnes choses et de moins bonnes choses. Maintenant, nous voulons gagner contre la Croatie. Nous avons maintenant deux jours pour nous préparer. Nous devons être prêts.”

Il a ajouté: “Il ne s’est rien passé dans le vestiaire après la défaite du Maroc. Seul le coach a parlé. Tout ce qui a été dit à ce sujet n’est pas vrai. Nous avons eu une bonne réunion hier entre les joueurs et avec le staff technique également. Nous nous sommes dit un beaucoup de choses, bonnes et mauvaises.

Eden Hazard a déclaré que l’équipe belge avait échangé des mots après sa défaite face au Maroc. Photo de David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

“Certaines choses n’étaient peut-être pas populaires auprès de certains joueurs, mais il fallait les dire. Nous avons également dit qu’il y avait encore un autre match à jouer. Nous avons deux jours pour nous préparer et c’est le plus important.”

Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que des mots avaient été échangés entre Hazard et Jan Vertonghen après la défaite contre le Maroc. Kevin De Bruyne a également fait part de sa déception après une nouvelle contre-performance.

La dispute entre Hazard et Vertonghen s’est produite lorsque l’ailier du Real Madrid a déclaré aux médias jeudi que les défenseurs de l’équipe étaient “vieux et lents”.

“Jan est venu me voir et je lui ai dit : c’est vrai, tu n’es plus aussi rapide qu’avant. Et c’est tout. Je m’entends toujours avec Jan, je me suis toujours bien entendu avec lui. me battre avec lui. Je ne peux pas, il est plus grand que moi”, a déclaré Hazard.

Selon des sources, il y a beaucoup de tension au sein de l’équipe et un certain nombre de joueurs ne sont pas en bons termes pour le moment.

Courtois, qui remportera sa 100e sélection contre la Croatie, a insisté sur le fait que les informations faisant état d’une rupture dans le camp avaient en fait galvanisé l’équipe.

“Le problème est que trop de mensonges sont répandus. Une situation est décrite qui n’existe pas. En tant que groupe, nous devons éviter cette négativité”, a-t-il déclaré.

“Tout a été clarifié hier. Tout le monde a exprimé ouvertement son opinion. Maintenant, nous devons agir sur le terrain. C’est bien que nous ayons eu une conversation de groupe. Nous nous sommes dit ce que nous pensions.

“Nous devons être honnêtes les uns avec les autres et nous battre les uns pour les autres sur le terrain.”

