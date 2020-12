L’opposition biélorusse a déclaré qu’elle dresserait une liste des forces de l’ordre accusées d’abus contre les manifestants.

Sviatlana Tsikhanouskaya, qui était le principal candidat de l’opposition à l’élection présidentielle d’août, a déclaré qu’elle compilerait des comptes rendus sur les abus policiers présumés et qu’ils seraient vérifiés par des avocats indépendants.

«L’impunité ne durera pas éternellement», a déclaré Tsikhanouskaya, qui a pris la parole lors d’un appel vidéo depuis la Lituanie. «Personne ne pourra priver des centaines de milliers de personnes qui luttent pour la justice de s’exprimer.»

Des manifestations ont éclaté en Biélorussie juste après l’élection présidentielle contestée, qui a vu l’homme fort Alexander Lukashenko revendiquer un sixième mandat.

Les critiques disent que l’élection était frauduleuse. L’Union européenne a prononcé des sanctions contre des responsables biélorusses accusés de truquage des votes.

Depuis, le pays a été balayé par une vague de protestations qui a parfois attiré jusqu’à 200 000 personnes. Les manifestations se sont heurtées à une violente réaction de la police et à des milliers de détentions.

Plusieurs organisations locales et internationales à but non lucratif ont documenté des cas de torture et d’abus de manifestants en garde à vue.

Tsikhanouskaya a déclaré que l’opposition utilisera le registre des forces de l’ordre accusées d’abus pour faire pression pour que l’Occident leur impose des sanctions.