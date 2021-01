Le groupe de défense des droits du journalisme Reporters sans frontières (RSF) a accusé le «gouvernement bélarussien de« mener une guerre terrible »contre les journalistes et la liberté d’expression, en déposant une plainte officielle auprès des Nations Unies.

Ces derniers mois, dans un contexte de répression contre les fréquentes manifestations qui se sont poursuivies à la suite de la réélection contestée du président Alexander Lukashenko, des journalistes ont été arrêtés par la police et accusés d’actes criminels présumés.

Les groupes de défense des droits disent que cela vise à arrêter la couverture des manifestations, qui ont vu un nombre sans précédent de personnes descendre dans les rues semaine après semaine, appelant à des élections libres et équitables et à la fin du régime de Loukachenko.

RSF et l’Association bélarussienne des journalistes (BAJ) renvoient les arrestations arbitraires de professionnels des médias à l’ONU.

Les données RSF montrent La Biélorussie était le pays le plus dangereux d’Europe pour les journalistes en 2020 – mais les organisations affirment que le harcèlement des journalistes a «pris une tournure plus menaçante» en 2021, un certain nombre faisant l’objet de «fausses accusations criminelles» qui pourraient entraîner de longues peines de prison.

«Les autorités bélarussiennes poursuivent une nouvelle tactique dans laquelle elles enferment définitivement les journalistes pour les empêcher de couvrir les manifestations, qui se poursuivent depuis plus de cinq mois malgré la répression», a déclaré Jeanne Cavelier, responsable de RSF Europe de l’Est et Asie centrale. bureau.

«Ceux qui ont été condamnés à une amende et à une peine de prison allant jusqu’à 15 jours pour des accusations« administratives »risquent désormais plusieurs années de prison. Le vernis de légalité ridiculement mince qui entoure ces procédures pénales ne dissimule pas la réalité, à savoir qu’Alexandre Loukachenko mène une guerre terrible contre les médias et la liberté d’expression », a-t-elle déclaré.

«Toutes les pressions possibles doivent être exercées sur ce régime pour qu’il libère les journalistes et mette fin à ces abus.»

Arrestations arbitraires

Selon RSF, six des dix journalistes actuellement détenus dans le pays font l’objet d’enquêtes pénales.

Aux côtés de BAJ, RSF a déféré au total 15 cas d’arrestations arbitraires au rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression.

L’une des arrestations les plus médiatisées était celle d’Andrei Alyaksandrau, un journaliste expérimenté dans le pays qui a disparu le 12 janvier.

Une agence de presse indépendante, BelaPAN, pour qui il travaille l’a retrouvé dans un poste de police, où il était détenu, avec son partenaire, pour «avoir organisé et préparé des activités qui portent atteinte à l’ordre public ou une participation active à celles-ci», a déclaré son avocat. BelaPAN.

RSF affirme qu’il n’a été autorisé à voir son avocat que deux jours après son arrestation, prétendument en raison de la pandémie de coronavirus. Le 14 janvier, les forces de sécurité ont passé trois heures à fouiller la rédaction de l’agence de presse. Ils ont emporté divers documents ainsi que 12 disques durs, «paralysant» le travail de l’agence, selon son directeur.

Les reporters de Belsat, Katsyarina Andreyeva et Darya Chultsova sont en détention depuis la mi-novembre et font face à des poursuites pénales pour «organisation et préparation d’actes violant gravement l’ordre public ou participation active à ceux-ci», selon l’article 342 du Code criminel.

Six membres du Belarus Press Club indépendant ont été arrêtés le 21 décembre, et l’un d’eux, la fondatrice et présidente Yulia Slutskaya, fait face à des accusations d’évasion fiscale.

Huit autres font actuellement l’objet de poursuites pénales, mais ne sont pas détenus, avec des accusations telles que «insulte au président» et «trouble à l’ordre public» selon RSF.

Les données de RSF montrent que la Biélorussie était le pays le plus dangereux d’Europe pour les journalistes en 2020, avec environ 370 journalistes arrêtés cette année-là après les élections du 9 août.

Les données recueillies par RSF et l’Association bélarussienne des journalistes montrent que la police a délibérément utilisé la violence contre des journalistes couvrant des manifestations «dans le but clair de bâillonner les médias et de faire« disparaître »les manifestations», indique le rapport de RSF.