Le bel équilibre de l’architecte Fabrizio Casiraghi

« Un bon design n’est pas un style particulier », explique l’architecte et décorateur milanais Fabrizio Casiraghi. « Cela peut être maximaliste ou minimaliste, moderne ou vintage, mais c’est toujours intemporel. Cela reste toujours dans le temps.

Cette idée de longévité est le principe directeur derrière les nombreuses maisons, hôtels, restaurants, boutiques et boîtes de nuit que Casiraghi a envisagés depuis la création de son studio éponyme à Paris en 2015. Qu’il s’agisse de travailler sur le prochain Four Seasons, situé dans un palais du XVe siècle au l’ombre de la basilique Saint-Pierre du Vatican, ou la reconstitution du légendaire lieu de déjeuner des années 1930 Sant Ambroeus Milano, Casiraghi crée des espaces qui allient raffinement d’antan et moments de surprise avant-gardiste.

Casiraghi devant une tapisserie ouzbèke et une console Paolo Buffa du milieu du siècle © Victor Stonem

Plafonniers Woka, table victorienne, chaises anglaises vintage et tapisserie ouzbèke sur le mur en paille de la salle à manger © Victor Stonem

Dans la somptueuse maison au bord de l’eau des années 1940 qu’il a conçue pour ses clients à Miami Beach, Casiraghi a installé une fontaine à poissons sculpturale créée sur mesure à l’intérieur de sa cour intérieure ombragée, remplie de palmiers et de glycines. Témoignage de son approche axée sur la recherche, il est façonné d’après une statue du film Mon Oncle, Satire du modernisme du milieu du siècle de Jacques Tati en 1958. « Les propriétaires sont des fanatiques de la pêche », explique le designer, chargé de maintenir un sens de l’histoire tout en élevant ses qualités de luxe.

Casiraghi a laissé l’architecture structurelle en grande partie intacte, superposant l’intérieur bohème somptueux avec des tapis persans, des éclairages Adolf Loos et des meubles art déco, le tout sur fond de terre cuite blanche et pâle et de plafonds ornés de fresques. Les propriétaires étaient tellement séduits qu’ils l’ont rappelé pour réimaginer l’intérieur de leur dernière acquisition – un bateau à moteur du milieu du siècle qui appartenait auparavant au commodore du New York Yacht Club.

Mobilier d’extérieur Heveningham © Victor Stonem Lanternes à montant et chaises françaises des années 1940 près de la cour intérieure © Victor Stonem

La statue dans la cour s’inspire d’une statue similaire dans « Mon Oncle » de Jacques Tati. © Victor Stonem

« J’ai toujours rêvé de créer un bateau », explique Casiraghi à propos du projet, qui perpétue la langue vernaculaire de la maison de plage de style espagnol. Les panneaux en noyer brillant aux accents de laiton du yacht seront accrochés à une vaste gamme de toiles. « Comme la maison principale, je voulais conserver le style ancien du bateau tout en améliorant le niveau de confort », explique Casiraghi à propos de l’agencement en forme de galerie. Après avoir transformé la salle à manger en cinquième chambre (une cabine d’invités VIP), Casiraghi a tout imaginé, des assiettes personnalisées aux serviettes brodées à la main – et a même demandé au directeur artistique Pierre-Alexis Guinet de créer son insigne de coquillage sur mesure.

Son œil exigeant est particulièrement attiré par le domaine de l’hospitalité. « Il fut un temps dans les hôtels où l’architecte d’intérieur n’apparaissait qu’à la fin du projet », raconte Casiraghi. « Au lieu de cela, je suis là dès le début, je discute avec le chef et le sound designer et je réfléchis à l’identité visuelle du menu et à l’odeur de l’espace. Les clients d’aujourd’hui veulent une expérience totale, et même le plus petit détail a le pouvoir de parler le langage de l’hôtel.

Malgré la demande croissante pour son travail, Casiraghi maintient délibérément son atelier des Champs-Élysées à Paris petit. «Je veux rester à la taille d’un atelier», dit-il à propos de l’équipe de 20 personnes. Il préfère superviser personnellement chaque projet, en réfléchissant d’abord soigneusement à l’architecture intérieure et à la réalisation de l’espace, avant de se tourner vers les éléments décoratifs. « Si quelqu’un demande un mood board dans trois semaines, c’est un signal d’alarme », dit-il. «Je prends toujours le temps de bien comprendre la façon dont le client souhaite vivre.»

Des murs recouverts de paille, une lampe de chevet Woka et une chaise Paolo Buffa dans la chambre principale © Victor Stonem

Chaises scandinaves du milieu du siècle, table basse Jacques Adnet des années 1960 et tapis persan du XIXe siècle dans le salon © Victor Stonem Une applique en acier Bauhaus dans une salle de bain © Victor Stonem

La navette entre les projets – qui comprennent actuellement un hôtel à Portofino, un club privé à Milan, un appartement à Manhattan et une maison à Montecito, en Californie – fait partie de l’attrait. « Il est important de ne pas rester enfermé entre les quatre murs du studio », explique Casiraghi, qui applique la même curiosité à d’autres projets créatifs. En 2022, le studio a exposé sa première collection de meubles à la Galerie Chenel à Paris, remplissant l’intérieur de miroirs surdimensionnés en bois sombre, d’un grand paravent habillé d’un textile géométrique Anni Albers et d’une série de tables d’appoint et de consoles, chacune ornée de motifs animaliers. totems. En octobre 2023, il lance un trio de tapis pour Noeuds Nordiquess’inspirant de l’architecture de la Villa Kérylos en France et des figures du designer italien Gio Ponti. Il aborde ces projets comme une occasion de s’amuser. « Cela m’aide à rester inspiré », explique le designer, qui travaille actuellement sur une capsule de serrures et poignées en bronze forgé à la main pour la marque britannique Izé.

Alors que la production du studio se définit par sa diversité, Casiraghi se nourrit de rituels. Il vit dans un immeuble de style Restauration française du XIXe siècle à quelques minutes en vélo de l’atelier avec son mari architecte, Fortuné Penniman. Adhérant à la même routine quotidienne de gym et de course à pied depuis des décennies, il préfère dîner avec son cercle d’amis proches plutôt que de faire la fête. Il est né dans une famille milanaise ; son père était directeur photo au Corriere della Sera journal, tandis que sa mère travaillait avec des doctorants à l’école polytechnique de la ville. Leur foyer était créatif et politiquement chargé. « L’esthétique était importante », explique Casiraghi, dont le grand-père est l’homme politique Remo Casiraghi. Il a beaucoup voyagé lorsqu’il était enfant, visitant le Kenya, l’Égypte, Cuba et les Bahamas – des expériences qui résonnent encore dans son travail.

La cuisine, avec sa fresque au plafond de l’artiste Lukas Geronimas © Victor Stonem

Une lampe en papier de riz Isamu Noguchi dans un couloir © Victor Stonem Carrelage Ceramica Vogue dans une salle de bain © Victor Stonem

Les parents de Casiraghi ont été surpris lorsque, plutôt que de suivre une voie politique, il s’est inscrit en urbanisme au Politecnico de Milan. «Je n’étais pas un fanatique de l’architecture», dit-il. « J’ai été attiré par la possibilité de créer un bel espace, un bel objet ou un bel endroit où vivre. » S’immergeant dans l’architecture italienne du XXe siècle exposée à l’École Polytechnique de Design de Milan, il s’est porté volontaire au FAI (l’équivalent italien du National Trust) après avoir obtenu son diplôme, passant deux ans à la Villa Necchi Campiglio. Son séjour dans la maison-musée des années 1930, conçue par l’architecte italien Piero Portaluppi, s’est avéré formateur : « Cela m’a aidé à comprendre l’importance des détails – les peintures, les matériaux, les textures et les couleurs. »

Après deux ans chez Dimorestudio, Casiraghi a fait ses débuts en studio avec un magasin de bijoux pour les fabricants de bougies Trudon sur Elizabeth Street à New York. En 2017, lorsque son agent Julien Desselle lui confie la réalisation de son appartement vénitien, il remplit l’écrin au sol en terrazzo de tons riches et de trouvailles décalées – des cendriers de Gabriella Crespi aux masques africains en passant par les paravents chinois du XVIIIe siècle – ce qui lui prend des années. amasser. « Le travail de Fabrizio parle de l’histoire du design et de l’architecture, tout en étant également lié à son passé personnel », déclare son ami Aaron Aujla de Green River Project, qui, avec son épouse, la créatrice de mode américaine Emily Adams Bode Aujla, a récemment collaboré avec le studio sur les resplendissantes scènes murales brodées et les appliques qui décorent le bar du Grand Hotel Bellevue London.

Avec ses touches idiosyncrasiques et sa palette milanaise discrète, l’intérieur de l’hôtel est un hymne à l’élégance épurée de ses grandes inspirations en matière de design : la Sécession viennoise et la grâce suédoise. Le but ultime de Casiraghi c’est toujours un sentiment d’équilibre et de sobriété. « Rien ne doit crier », dit-il. « Que je travaille pour les cardinaux du Vatican ou pour les mondains des boîtes de nuit de New York, je recherche une langue qui durera pendant les 50 prochaines années. »