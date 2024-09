Le Beijing Art Centre de Schmidt Hammer Lassen évoque un ancien grenier

Le studio d’architecture danois Schmidt Hammer Lassen a réalisé un centre d’art multifonctionnel à Pékin, faisant référence à la forme d’un grenier qui occupait autrefois le site.

Situé dans le district de Tongzhou, à l’est de Pékin, en Chine, le centre se trouve près du point de départ du Grand Canal, vieux de plus de 2 500 ans, et comprend un opéra, un théâtre et une salle de concert.

« Nous avons toujours pensé à ce projet comme à un « conteneur de culture » », a déclaré Chris Hardie, directeur de la conception de Schmidt Hammer Lassen (SHLBureau de Shanghai et architecte principal du projet.

« C’était autrefois le grenier de Tongzhou qui stockait la nourriture pour la capitale », a-t-il ajouté. « Nous voulons désormais créer un « grenier culturel » qui véhicule la culture locale et mondiale, créant ainsi un important centre de promotion de l’art et de la culture à Pékin. »

Le centre est composé de trois bâtiments caractérisés par des toits en pente. Ces derniers s’inspirent de l’ancien grenier qui se trouvait autrefois le long du Grand Canal, qui relie Pékin et Hangzhou.

Leurs façades pliantes font également référence aux voiles des anciens bateaux du canal, ainsi qu’au mouvement des rideaux de théâtre.

Une plate-forme commune relie les trois volumes architecturaux, étendant l’espace intérieur au paysage environnant via une série de marches, ce qui crée un point de vue sur le Grand Canal voisin pour le public.

« Chaque conteneur a ses propres caractéristiques et est étroitement lié à sa fonction », a déclaré le directeur du projet Chen Chao. « Par exemple, la forme de l’opéra a pris en compte les exigences acoustiques », a-t-il ajouté.

« Mais les trois conteneurs sont connectés, comme trois lanternes éclairées par l’art le long du Grand Canal, accueillant les visiteurs », a-t-il ajouté.

Schmidt Hammer Lassen transforme une usine de ciment en centre d’art West Bund Dome

La façade est dotée de panneaux triangulaires perforés en aluminium, qui servent d’ombrage extérieur et améliorent les performances thermiques de la façade de 20 % par rapport aux normes locales d’économie d’énergie.

Un paysage vert et une chaussée perméable forment une « éponge » poreuse qui absorbe et stocke l’eau de pluie.

Le public peut accéder au centre d’art via une station de métro souterraine où se trouvent également un théâtre supplémentaire, une bibliothèque, un musée, un parking, ainsi que des espaces commerciaux et de restauration.

Des jardins en contrebas sont aménagés entre ces espaces, guidant les visiteurs vers la plate-forme commune qui les conduit finalement au bâtiment désigné.

Près d’un millier de spectacles et d’activités sont prévus chaque année au centre.

Schmidt Hammer Lassen a également récemment transformé une usine de ciment à dôme de Shanghai en salle de spectacle et de sport. L’année dernière, toujours à Shanghai, elle a achevé la plus grande bibliothèque de Chine, qui présente une façade en verre imprimé marbre.

La photographie et la vidéo sont de Zhu Yumeng.

Crédits du projet :

Directeurs de projet : Chris Hardie, James Lu

Architectes principaux : Chris Hardie, Rong Lu, Chao Chen

Équipe de conception : Simon Persson, Steven Yingnien Chen, Anna Nilson, Tim Kunkel, Han Lin, Bartek Winnicki, Li Wen, Chencheng Li, Xiaoshu He, Fangzhou Zhu, Trushit Vyas, Thomas Grannells, Lukasz Trucahlski