Tottenham Hotspur a marqué après seulement 57 secondes contre Wolverhampton Wanderers dimanche, mais les hommes de Jose Mourinho ont payé pour la défensive pendant le reste du match lorsque les hôtes ont à juste titre égalisé dans les dernières minutes.

Cherchant à relancer leur tentative hésitante pour un premier titre de Premier League, les Spurs ont eu un début de rêve lorsque le milieu de terrain français Tanguy Ndombele a reçu le ballon bien en dehors de la surface pour percer un tir bas devant le gardien des Wolves Rui Patricio.

Les Spurs ont creusé pour la seconde période, démontrant leur nouvel acier défensif sous Mourinho pour repousser les courses en maraude d’Adama Traoré et la supercherie de Fabio Silva dans la surface de réparation.

Tout comme il semblait que le club londonien allait s’accrocher, l’attaque implacable des Wolves a porté ses fruits lorsque le défenseur Romain Saiss a croisé un corner devant Harry Kane à la 86e minute pour diriger le ballon pour 1-1.

«Nous avons concédé un mauvais but au début… Quand vous n’êtes pas concentré pendant une demi-seconde, c’est un but», a déclaré Saiss. «Après, c’est plus difficile quand on joue une équipe comme Tottenham de revenir. Même avec le tirage au sort, nous méritions davantage car nous avons créé beaucoup d’occasions.

MOURINHO ‘FRUSTRATED’

Les Spurs, qui ont dominé la ligue plus tôt en décembre, n’ont maintenant pris que deux points sur leurs quatre derniers matchs et sont cinquièmes de la Premier League, six points derrière le leader Liverpool.

«Je suis frustré du résultat. Nous avions le contrôle du match. Mais nous avons eu 89 minutes pour marquer des buts, et nous ne l’avons pas fait », a déclaré Mourinho, réprimandant son équipe faute d’ambition.

Les loups, qui sont désormais 11e avec 21 points, ont été suivis par leur attaquant mexicain Raul Jimenez pour la première fois depuis qu’il s’est fracturé le crâne le mois dernier.

Sans lui, les loups ont lutté et se tournent vers l’adolescent portugais Fabio Silva pour des buts.

Il s’est rapproché en première mi-temps avec un instantané qui est passé juste au-delà du poteau, a été accusé par le gardien des Spurs Hugo Lloris dans la seconde, et a raté une autre chance à bout portant à la fin qui aurait remporté le match pour les Wolves.

« Je suis fier, vraiment fier, parce que c’est très difficile comment nous avons commencé le match », a déclaré le manager des Wolves Nuno Espirito Santo, qui a aligné sept compatriotes portugais dans sa formation de départ.

«Après cela, nous avons joué un bon match.»

Les loups ont pris l’habitude de revenir, tandis que les Spurs échouent à plusieurs reprises à détenir des leads, à la colère de leur exigeant manager Mourinho.