Le bégaiement lié à un réseau cérébral spécifique

Résumé: Une nouvelle étude a identifié un réseau cérébral commun responsable du bégaiement, quelle qu’en soit la cause. Les chercheurs ont découvert que les accidents vasculaires cérébraux provoquant le bégaiement et le bégaiement développemental affectent tous deux les mêmes zones du cerveau.

Ces résultats pourraient conduire à des traitements ciblés, tels que la stimulation cérébrale, pour aider les personnes qui bégaient. L’étude met en évidence les régions cérébrales clés impliquées dans la fonction motrice et la régulation des émotions.

Faits marquants:

Réseau commun : Le bégaiement provenant de différentes causes affecte le même réseau cérébral.

: Le bégaiement provenant de différentes causes affecte le même réseau cérébral. Régions clés du cerveau : Putamen, amygdale et claustrum sont cruciaux dans le bégaiement.

: Putamen, amygdale et claustrum sont cruciaux dans le bégaiement. Potentiel de traitement: Les résultats ouvrent des possibilités pour des traitements ciblés de stimulation cérébrale.

Source: Université de Turku

Le bégaiement est un trouble du rythme de la parole caractérisé par des répétitions, des prolongations ou des pauses involontaires dans la parole qui empêchent la production typique de la parole.

Environ 5 à 10 % des jeunes enfants bégaient et environ 1 % continuent de bégayer à l’âge adulte. Un bégaiement grave peut avoir un impact négatif profond sur la vie de la personne concernée.

Les résultats des études d’imagerie cérébrale sont en partie contradictoires et il est difficile de déterminer quels changements sont à l’origine du bégaiement et lesquels ne sont que des phénomènes associés. Crédit : Actualités des neurosciences

« Le bégaiement était autrefois considéré comme un trouble psychologique. Cependant, grâce à des recherches plus approfondies, il s’agit désormais d’un trouble cérébral lié à la régulation de la production de la parole », explique le professeur de neurologie Juho Joutsa de l’Université de Turku.

Le bégaiement peut également être acquis à la suite de certaines maladies neurologiques, comme la maladie de Parkinson ou un accident vasculaire cérébral. Cependant, les mécanismes neurobiologiques du bégaiement ne sont pas encore entièrement compris et son origine dans le cerveau reste incertaine.

Les résultats des études d’imagerie cérébrale sont en partie contradictoires et il est difficile de déterminer quels changements sont à l’origine du bégaiement et lesquels ne sont que des phénomènes associés.

Bégaiement localisé dans un même réseau cérébral quelle que soit sa cause

Des chercheurs de Finlande, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et du Canada ont développé un nouveau modèle de recherche qui pourrait apporter une solution à ce problème. L’étude a porté sur des personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral, dont certaines ont développé un bégaiement immédiatement après.

Les chercheurs ont découvert que même si les accidents vasculaires cérébraux étaient localisés dans différentes parties du cerveau, ils étaient tous localisés dans le même réseau cérébral, contrairement aux accidents vasculaires cérébraux qui ne provoquaient pas de bégaiement.

En plus des personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral, les chercheurs ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour scanner le cerveau de 20 personnes présentant un bégaiement développemental. Chez ces individus, le bégaiement était associé à des changements structurels dans les nœuds du réseau cérébral initialement identifiés en relation avec des lésions causales d’accident vasculaire cérébral – plus les changements étaient importants, plus le bégaiement était grave.

Cette découverte suggère que le bégaiement est causé par un réseau cérébral commun, quelle que soit l’étiologie (développementale ou neurologique).

Les nœuds clés du réseau identifiés par les chercheurs étaient le putamen, l’amygdale et le claustrum situés profondément dans le cerveau, ainsi que les connexions entre eux.

« Ces résultats expliquent les caractéristiques bien connues du bégaiement, telles que les difficultés motrices dans la production de la parole et la variabilité significative de la gravité du bégaiement selon les états émotionnels.

« En tant que noyaux majeurs du cerveau, le putamen régule la fonction motrice et l’amygdale régule les émotions. Le claustrum, à son tour, agit comme un nœud pour plusieurs réseaux cérébraux et relaie les informations entre eux », explique Joutsa.

Les résultats de l’étude fournissent un aperçu unique des bases neurobiologiques du bégaiement. La localisation du bégaiement dans le cerveau ouvre de nouvelles possibilités de traitement médical.

Les chercheurs espèrent qu’à l’avenir, le bégaiement pourra être traité efficacement, par exemple grâce à une stimulation cérébrale ciblant spécifiquement le réseau cérébral désormais identifié.

À propos de cette actualité de la recherche sur le bégaiement et les neurosciences

Auteur: Tuomas Koivula

Source: Université de Turku

Contact: Tuomas Koivula – Université de Turku

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Localisation du bégaiement basée sur des lésions cérébrales causales» de Juho Joutsa et al. Cerveau

Abstrait

Localisation du bégaiement basée sur des lésions cérébrales causales

Le bégaiement touche environ 1 adulte sur 100 et peut entraîner d’importants problèmes de communication et une anxiété sociale. Il s’agit le plus souvent d’un trouble du développement, mais peut également être causé par des lésions cérébrales focales.

Ces derniers cas peuvent donner un aperçu unique des régions du cerveau à l’origine du bégaiement.

Ici, nous avons étudié le substrat neuroanatomique du bégaiement à l’aide de trois ensembles de données indépendants : (i) des rapports de cas tirés de la littérature publiée sur le bégaiement neurogène acquis suite à un accident vasculaire cérébral (n = 20, 14 hommes/six femmes, 16-77 ans) ; (ii) une cohorte d’étude clinique unique présentant un bégaiement neurogène acquis suite à un accident vasculaire cérébral (n = 20, 13 hommes/sept femmes, 45 à 87 ans) ; et (iii) les adultes présentant un bégaiement développemental persistant (n = 20, 14 hommes/six femmes, 18-43 ans).

Nous avons utilisé les deux premiers ensembles de données et la cartographie du réseau de lésions pour tester si les lésions provoquant le bégaiement acquis correspondaient à un réseau cérébral commun. Nous avons ensuite utilisé le troisième ensemble de données pour tester si ce réseau basé sur les lésions était pertinent pour le bégaiement développemental.

Dans notre ensemble de données documentaires, nous avons constaté que les lésions provoquant le bégaiement se produisaient dans plusieurs régions cérébrales hétérogènes, mais que ces emplacements de lésions étaient tous fonctionnellement connectés à un réseau commun centré autour du putamen gauche, comprenant le claustrum, la zone de transition amygdalostriatale et d’autres zones adjacentes.

Ce résultat s’est révélé spécifique au bégaiement (P. FWE < 0,05) et reproductible dans notre cohorte clinique indépendante de patients présentant un bégaiement provoqué par un accident vasculaire cérébral (P. FWE < 0,05), ce qui entraîne un réseau de bégaiement acquis commun dans les deux ensembles de données sur les accidents vasculaires cérébraux.

Au sein du réseau commun du bégaiement acquis, nous avons trouvé une association significative entre le volume de matière grise et l’impact du bégaiement chez les adultes présentant un bégaiement développemental persistant dans le putamen postéroventral gauche, s’étendant jusqu’au claustrum adjacent et à la zone de transition amygdalostriatale (P. FWE < 0,05).

Nous concluons que les lésions provoquant un bégaiement neurogène acquis correspondent à un réseau cérébral commun, centré sur le putamen gauche, le claustrum et la zone de transition amygdalostriatale. L’association de ce réseau basé sur les lésions avec la gravité des symptômes du bégaiement développemental suggère une neuroanatomie partagée entre les étiologies.