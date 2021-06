Le bégaiement L’Angleterre et l’Allemagne font face à un moment de vérité précoce à l’Euro 2020 – et les fans doivent espérer que le battage médiatique pourra élever le niveau de leurs équipes

Alors que le destin du groupe F tournait entre les propriétaires temporaires mercredi soir, il y avait un rappel pour les fans anglais de l’Euro 2016 qui se sentait quelque part entre comique et effrayant.

Avec l’équipe terminant deuxième en raison de leur affrontement, les commentateurs de la télévision ont déclaré que l’identité de la Hongrie dans le mélange ferait sourire la plupart des supporters, suivis des anciens ennemis portugais ou allemands, mais certainement pas des champions du monde français.

Tout cela rappelait plutôt la joie désinvolte avec laquelle la nouvelle que l’Islande serait l’adversaire de l’Angleterre en huitièmes de finale avait été reçue il y a cinq ans, comme si le chemin vers les quarts de finale était une formalité aussi frivole que l’élimination d’une mouche malade.

Cela a abouti à l’un des anti-climax les plus écrasants jamais vus, même par une équipe de la capacité de longue date de l’Angleterre au désastre, alors que l’Islande a fait une démonstration de compétence, d’esprit et de détermination qui était le miroir parfait de tout ce que l’Angleterre ne pouvait pas invoquer.

Angleterre vs Allemagne mardi à Wembley pic.twitter.com/5d6vMiihur – kholynz👻💙 (@kholynz__) 23 juin 2021

La Hongrie, comme il s’est avéré grâce au vainqueur rédempteur de l’Allemagne à six minutes de la fin de Munich, ne s’est pas qualifiée mercredi, ce qui a également épargné à la 37e équipe de Rossi d’être implacablement fréquentée pendant cinq jours, offrant une maigre consolation compte tenu de la façon dont ils ont bien joué.

Kai Havertz – habitué à apporter son flair précoce dans un cadre grandiose à Londres avec Chelsea – a contribué à garantir non seulement que l’Allemagne se rende à Londres pour un match en phase finale d’un tournoi majeur pour la première fois en 25 ans, mais aussi que le les cinq prochains jours avancent à pas de tortue dans le pays où il exerce désormais son métier.

Pandemonium à Munich !Kai Havertz avait égalisé pour #GER, mais Andras Schafer a instantanément restauré #HUNd’avance ! 90 secondes entre les deux buts…🎥 @BBCMOTDpic.twitter.com/N5Y7EHswlO – The Athletic UK (@TheAthleticUK) 23 juin 2021

Ce n’est pas un match qui semble devoir se produire lors de la première phase à élimination directe du tournoi. Au moment de leur immortelle rencontre en demi-finale de 1996, l’Angleterre avait signalé son intention de cape et d’épée en battant l’Écosse et les Pays-Bas, et avait survécu à une frayeur avant de battre l’Espagne aux tirs au but.

L’Allemagne avait surclassé les Tchèques et la Russie, tiré au sort avec l’Italie et devancé la Croatie. Il y avait un air d’invincibilité et de prouesse dans les deux camps que ni l’un ni l’autre n’a maintenant, en particulier l’Angleterre, dont on a constamment parlé de travail en cours depuis leur défaite décevante en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie.

Retour sur l’EURO 1996 !🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿vs🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 La dernière fois que l’Allemagne a affronté l’Angleterre à Wembley lors d’un tournoi majeur.🏟️ Qui sortira vainqueur cette fois-ci ? #ENGGER#EURO2020pic.twitter.com/3lBkk1yqaw – DW Sports (@dw_sports) 24 juin 2021

Cette étiquette est autant une indication qu’ils ne sont pas prouvés qu’ils sont prometteurs. Vous pourriez affirmer qu’une phase de groupes fonctionnelle sans encaisser de but est un moyen idéal pour commencer un tournoi, en se construisant régulièrement avec des bosses sur la route – le tirage au sort trop décrié de l’Écosse, la forme de Harry Kane – vers un futur point de potentiel fantastiquement réalisé.

Cela doit maintenant presque certainement être contre l’Allemagne, et personne n’a la moindre idée si ce sera le cas. La surabondance de milieux de terrain créatifs de l’Angleterre pourrait soudainement commencer à recréer leur forme de club sur la scène internationale avec un effet tourmentant, et Kane pourrait prouver que la classe l’emporte dans un écho de la façon dont le légendaire Alan Shearer l’a fait après une longue période de forme indifférente a soulevé de sérieux doutes sur son place dans le côté avant l’Euro ’96.

De même, vous pouvez voir pourquoi les gens soutiennent que l’Allemagne ne craindra pas une équipe qui n’a pas pu briser une équipe écossaise alimentée principalement par la volonté, tenant l’Angleterre à un match nul entre cinq buts encaissés en trois heures contre la République tchèque et la Croatie.

La nouvelle tendance de Gareth Southgate à changer soudainement les deux arrières latéraux de départ entre les matchs a la sensation agréablement aléatoire de quelqu’un tirant au sort pour voir qui joue, bien que l’Allemagne, exceptionnellement, ait parfois été aussi chaotique que quiconque.

😂 Jordan Henderson lui révèle le message de Jurgen Klopp avant Angleterre vs Allemagne… 😁#FR vs. #GERpic.twitter.com/kCKeE1eI3S – C’est Anfield (@thisisanfield) 25 juin 2021

Respectable en perdant son premier match contre la France, on parlait de sa victoire ding-dong 4-2 sur le Portugal comme une fausse aube qui irradierait la complaisance, et Joachim Low, dans un tournoi qui mettra fin à son règne, dûment surveillé alors qu’ils réalisaient une performance qu’il a qualifiée de désespérée contre la Hongrie, en partie à cause de l’encaissement d’un deuxième but qui ressemblait à un coup sûr amateur au milieu.

La sortie imminente de Low ne semble pas avoir galvanisé son équipe, manquant de cohésion dans ce dernier match à un degré si désastreux que la Hongrie s’est retrouvée en larmes sur le terrain à la fin, ne croyant pas que les longs séjours qu’ils avaient passés en tête n’avaient pas abouti en éliminant les triples champions.

D’un autre côté, le milieu de terrain Joshua Kimmich a laissé entendre à juste titre que les attentes de la foule à domicile mardi allaient alléger le fardeau de la pression sur eux, et qu’il pourrait y avoir une liberté collective pour les joueurs et le manager de savoir qu’il s’agit du dernier hourra de Low.

Le changement arrive quoi qu’il arrive pour l’Allemagne, alors que l’Angleterre sera secouée dans une refonte qui donne à réfléchir, selon la tradition, s’ils partent le plus tôt possible après avoir navigué à nouveau dans le groupe.

Il est impossible d’appeler ce qui va se passer – seulement que, d’ici mardi, le niveau d’hyperbole aura culminé à trois matchs avant la finale en prévision d’un renouveau d’une rivalité classique.

Par Ben Miller