Le bébé solaire original des Teletubbies révèle un changement de carrière épique après le redémarrage de la série sur Netflix

Le bébé solaire original des Teletubbies a révélé un changement de carrière épique après que la série redémarrée ait frappé Netflix.

Jess Smith était l’adorable bébé au soleil du programme pour enfants de la BBC, qui s’est déroulé de 1997 à 2001.

Instagram/@Jess Smith

Le bébé solaire original des Teletubbies a révélé un changement de carrière épique après que la série redémarrée ait frappé Netflix[/caption] BBC Sud-Est

Jess est apparu dans la série originale de 1997 à 2001[/caption]

Le doux rire et le visage souriant de Jess terminaient le début et la fin de chaque épisode, mais maintenant qu’elle a grandi, elle s’est éloignée de la télévision pour une carrière dans la sécurité.

S’adressant au Daily Star, Jess a déclaré: “Je travaille maintenant pour une société de sécurité basée à Medway, gérant le côté administratif du processus.”

Quant à ses projets futurs, elle a ajouté qu’elle voulait donner la priorité à “voyager et voir plus de régions du monde, avant de s’installer et de fonder une famille”.

Jess n’a aucun souvenir de son rôle principal dans Teletubbies, qui a récemment été redémarré sur Netflix avec un nouveau Sun Baby, Berry.

En savoir plus sur les Teletubbies visage de bébé Rencontrez le nouveau visage au soleil sur Teletubbies ils sont de retour! Les fans de Teletubbies sérieusement divisés alors que la série redémarrée arrive enfin sur Netflix

Elle a déclaré: “On m’a dit que j’étais placée devant un miroir et que je riais de moi-même.”

Jess avait précédemment révélé comment elle avait été choisie pour le rôle de Sun Baby après que les producteurs l’aient repérée alors qu’elle était à l’hôpital en train d’être pesée.

Elle a déclaré à BBC South East en 2017: «J’étais pesée à l’hôpital.

“Ma mère m’a emmenée et c’est au même moment que le producteur de l’ancienne série est venu et a demandé à l’hôpital de les contacter s’ils avaient vu des bébés souriants.”

Elle a ajouté dans une autre interview : “Pendant l’enregistrement, mon père a tenu un ours en peluche derrière la caméra pour me faire rire, et a fait rouler une petite voiture de course pour me faire regarder la caméra, et cela a évidemment fonctionné.”

Le redémarrage Netflix de Teletubbies a été lancé le 14 novembre et met en vedette Tituss Burgess, qui est surtout connu pour son travail en tant que Titus Andromedon sur Netflix Incassable Kimmy Schmidt.

On sait peu de choses sur Berry, le nouveau bébé du soleil, mais les téléspectateurs ont eu une réponse mitigée lorsqu’ils ont vu le redémarrage pour la première fois.

À côté d’une série d’emojis aux visages confus, une personne a écrit : « Pourquoi le bébé n’est-il pas teinté pour être de la même couleur que le soleil ? Aussi, pourquoi le soleil est-il si rouge ?

Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a dit: “Était-ce vraiment si difficile de faire ressembler le putain de bébé soleil comme avant?”

Bbc

La série pour enfants a été redémarrée par Netflix et créée plus tôt ce mois-ci[/caption] Netflix

Le redémarrage a un nouveau bébé solaire, Berry[/caption]

Teletubbies est maintenant disponible sur Netflix.