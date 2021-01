Un rhinocéros indien en voie de disparition est né la semaine dernière au zoo de Wroclaw en Pologne, un développement prometteur dans les efforts de préservation des animaux rares.

Né le 6 janvier, le bébé femelle est la première naissance de rhinocéros indien dans les 155 ans d’histoire du zoo, a annoncé mercredi le zoo. Ses parents sont Maruska, sept ans, et un homme de 11 ans, Manas.

« Maruska, une première maman, se comporte à merveille », a déclaré le président du zoo Radoslaw Ratajszczak.

«Elle s’occupe de sa fille, lui permet d’allaiter et est très délicate, malgré un poids de plus de 2 tonnes. Par exemple, quand elle se couche, elle fait très attention de ne pas écraser le petit, et même doucement l’écarte. Dit Ratajszczak.

Jusqu’à présent, le nouveau bébé est soigné loin du public.

Le rhinocéros indien était proche de l’extinction, mais grâce à un programme de protection lancé dans les années 1970, il en existe aujourd’hui quelque 3600, dont plus de 170 dans 66 zoos à travers le monde.

Le rhinocéros indien peut mesurer 3,8 mètres (12 pieds, 5 pouces) de hauteur et peser jusqu’à 3 tonnes. Ils vivent dans les zones humides et herbeuses du nord de l’Inde. Ils se nourrissent principalement d’herbe, de feuilles et de brindilles mais aussi de fruits et de végétation aquatique.

En septembre 2020, deux veaux rhinocéros de Java extrêmement rares ont été repérés dans un parc national indonésien, stimulant les espoirs pour l’avenir de l’un des mammifères les plus menacés au monde.

Les veaux rhinocéros – une femelle nommée Helen et un mâle appelé Luther – ont été vus avec leurs mères dans des images prises à partir de près de 100 pièges photographiques installés dans le parc national d’Ujung Kulon entre mars et août.

Les rhinocéros, ainsi que d’autres animaux comme les éléphants, sont souvent victimes du braconnage. En Afrique du Sud, cependant, la Namibie a connu une tendance à la baisse continue du braconnage des rhinocéros et des éléphants l’année dernière après avoir intensifié les patrouilles et fortement augmenté les amendes.

La nation d’Afrique australe abrite la deuxième plus grande population de rhinocéros blancs au monde après l’Afrique du Sud, selon l’organisation à but non lucratif Save the Rhino Trust. La Namibie détient également un tiers des rhinocéros noirs restants dans le monde.

Il abrite également les seuls rhinocéros noirs en liberté dans le monde, qui sont de plus en plus nombreux après avoir presque disparu il y a quelques années du braconnage et de la sécheresse. Le braconnage des rhinocéros sévit en Afrique australe depuis des décennies, en particulier en Afrique du Sud et au Botswana, menant à des programmes de lutte contre le braconnage, y compris l’écornage et un maintien de l’ordre strict.

(Avec les entrées d’AP)