Le bébé papa de la mère adolescente Cheyenne Floyd, Cory Wharton, admet qu’il se querelle et dit « ce n’est pas toujours des arcs-en-ciel et des papillons »

Le papa du bébé de la maman de Cheyenne Floyd, Cory Wharton, a admis les querelles et a déclaré « ce n’est pas toujours des arcs-en-ciel et des papillons ».

Cory, 30 ans, ont parlé de leurs hauts et de leurs bas avec Cheyenne, 28 ans, tout en élevant Ryder, une fille de 4 ans.

MTV

Cory Wharton a déclaré qu’il se querelle avec l’ex Cheyenne Floyd mais leur objectif est sa fille Ryder[/caption]

Instagram

La star de la télévision a admis que « ce n’est pas toujours des arcs-en-ciel et des papillons »[/caption]

La star de la télé-réalité Cory a également révélé qu’ils s’étaient affrontés à propos de sa décision de revenir à la saison 37 de The Challenge.

Parlant sur Podcast Watch With Us de Us Weekly, Cory a déclaré : « Ce ne sont pas toujours des arcs-en-ciel et des papillons.

« Nous avons nos combats et nous nous y engageons. »

Il a expliqué qu’ils « s’assurent toujours que [their] l’accent est de retour sur Ryder » lorsqu’ils sont en désaccord.

Cory a déclaré: «Je pense que cette saison à venir, nous commençons à voir que cela commence à affecter un peu Ryder, moi étant absent.

« C’est ce que je dois en quelque sorte prendre du recul et réaliser : ‘D’accord, je ne vais pas pouvoir récupérer ce temps dans la vie de mon enfant.’

« C’est une décision difficile. C’est comme, saisissez-vous cette opportunité de travail et cette grande chance que vous avez ou êtes-vous là pour votre famille ? C’est une décision difficile à prendre, c’est sûr.

Il a expliqué que la distance lorsqu’il travaille à l’extérieur peut être difficile, déclarant : « J’ai beaucoup de gens à la maison qui dépendent de moi.

« Donc, quand je vais au Défi, je me mets au travail. Je suis loin de ma famille. … C’est dur pour beaucoup de gens.

LA VIE DE MÈRE DE DEUX

Plus tôt ce mois-ci, Cheyenne a partagé des images d’hôpital inédites d’elle-même donnant naissance à son fils nouveau-né Ace sur son vlog YouTube.

Dans la vidéo de 25 minutes, Cheyenne a admis qu’elle était « nerveuse » de devenir mère de deux enfants.

Après avoir fait le tour de la pépinière d’Ace, Cheyenne et Zach se sont rendus à l’hôpital pour que la star de la télévision se fasse induire.

LE MARIAGE DE CHEYENNE ET ZACH

Cheyenne a précédemment révélé de nouveaux détails sur ses histoires Instagram sur son prochain mariage de conte de fées avec Zach.

Dans la vidéo, la star de télé-réalité a bercé Ace tout en portant un sweat-shirt avec les mots « Future Davis » dessus.

Elle a sous-titré la vidéo : « Ça arrive enfin.

«Nous avons attendu la naissance d’Ace pour vraiment nous attaquer à la planification de mariage, mais nous avons un lieu et une date verrouillés maintenant, avant la naissance d’Ace.

«Je suis tellement excité de commencer à partager et de commencer à vous emmener tout au long de ce voyage.

« Mais sachez que ce sera un long voyage car nous ne nous marions pas avant l’année prochaine. »

Instagram/Cheyenne Floyd

Cheyenne et son petit ami Zach Davis sont fiancés[/caption]