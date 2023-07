Le bébé papa de Keyshia Cole, Niko Khale, se remet d’un coup de couteau

Keyshia Cole ex Niko Khalé a été hospitalisé après un coup de couteau presque mortel et a déclaré qu’il était « chanceux d’être en vie ».

Les fans ont offert des prières lorsqu’il a posté une photo dans un lit d’hôpital avec son enfant de 3 ans et celui de Keyshia Tobias. Niko n’a partagé aucune information dans sa première mise à jour sur Instagram, sauf sa gratitude d’être toujours là.

« Chanceux d’être en vie. Dieu nous a », a-t-il mystérieusement écrit vendredi.

Dans un suivi samedi, il a expliqué qu’il avait survécu à un coup de couteau. L’attaque vicieuse lui a laissé un poumon perforé. Niko a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence pour réparer les dommages causés par des coups de couteau au bras et à la poitrine, qui ont également rompu son diaphragme.

Le fier père n’est pas entré dans les détails de ce qui s’est passé, mais l’opération qui a sauvé la vie ressemble déjà à une épreuve terrifiante.

« J’ai été poignardé à la poitrine et au bras. Mon poumon a été perforé et s’est effondré. Mon diaphragme a également été rompu. Ils ont dû m’ouvrir l’estomac et mettre un tube dans ma poitrine pour que je puisse respirer », a-t-il déclaré.

La série de photos a montré le chemin du rappeur « Something Changed About You » vers la guérison.

« Par la grâce de Dieu, aujourd’hui, je me suis remis sur pied et je respire tout seul », a-t-il poursuivi.

En plus d’une autre photo dans un lit d’hôpital, apparemment accroché à la vie, il a mis en avant son système de soutien. Niko a posé avec deux proches qui lui ont rendu visite. Il a également partagé une photo dans un fauteuil roulant avec son équipe médicale derrière lui.

Niko n’a pas parlé de l’attaque presque mortelle qui a endommagé plusieurs organes. Cependant, les fans dans les réponses ont déjà commencé à lire entre les lignes et à partager des théories.

Les commentateurs ont affirmé que Niko n’avait pas besoin de parler de l’incident, car rien n’en dit long comme le fait de retirer votre partenaire de vos réseaux sociaux. Les détectives d’Internet ont constaté que des photos récentes de sa petite amie avaient soudainement disparu de son profil.

« Ça devait être la petite amie », a deviné une réponse. « C’était définitivement la petite amie, elle a supprimé toutes leurs photos de sa page. SMH », a ajouté un autre, alimentant la théorie.

Ils ont noté que les tourtereaux étaient inséparables jusqu’à ce que Niko se batte pour sa vie à l’hôpital.

« La vieille fille n’est pas là… Je suppose qu’il y a un mandat d’arrêt contre elle », a conclu quelqu’un d’autre. « La spéculation est ce qui se passe en ce moment même MAIS…. on peut se demander comment la petite amie a été sur TOUTES les autres photos et vidéos avec lui MAIS en ce moment tragique, elle est INTROUVABLE, ce serait encore plus alarmant si elle décrivait ses réseaux sociaux. Les esprits curieux doivent se demander MAIS surtout des prières pour un prompt rétablissement !

Selon les détectives des médias sociaux, le couple « vient d’emménager ensemble ». L’un d’eux a observé que la petite amie la plus récente de Niko est « extrêmement collante si nous sommes honnêtes et j’espère qu’elle n’a pas craqué SÉRIEUSEMENT ».

Aïe ! Il n’a ni confirmé ni nié quoi que ce soit au sujet de l’attaque ou de son statut relationnel actuel. Son couple de haut niveau avec Keyshia Cole a été rendu public en 2018. Le couple a accueilli la naissance de leur fils, Tobias, l’année suivante.

Ils rompu en 2020 mais a maintenu une bonne relation de coparentalité. Niko publie de nombreuses photos d’adorables moments père-fils avec son enfant unique.

Nous souhaitons à Niko Khale un rétablissement complet et rapide. Bon rétablissement!