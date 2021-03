Le bébé papa de «BAGEL Karen» a dit à son ex «poison de course à la broche» lorsqu’elle a appelé un employé d’une boulangerie de New York le mot «N» et s’est «inquiétée» pour la sécurité de ses enfants.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy