Les félicitations vont bon train pour Gucci Mane et sa femme Keyshia Ka’Oir ! Le couple vient d’annoncer qu’il attend le bébé no. 2 !

Keyshia s’est rendue sur Instagram pour faire l’annonce en publiant une vidéo de sa surprenante Gucci au lit avec le test de grossesse positif. Elle a également partagé des images intimes d’eux lors d’une visite chez le médecin pour passer une échographie.

Gucci a définitivement créé ce nouveau paquet de joie. Dans son dernier single, “Mrs. Davis “, a-t-il écrit” Transformé la maison en maison, ou devrais-je dire un manoir? Maintenant on travaille sur notre deuxième parce qu’il n’y a pas de seconde chance. Faisons un autre bébé/Ice a besoin de jouer avec quelqu’un.

Le couple So-Icy partage son fils, Ice Davis, qui est né en décembre 2020 et a laissé entendre qu’il lui donnerait un frère plus jeune depuis un certain temps maintenant.

Le sexe et la date d’accouchement du bébé restent inconnus, mais nous sommes sûrs que Keyshia et Gucci révéleront la nouvelle après la célébration du premier anniversaire d’Ice en décembre.

Un grand bravo au couple, nous souhaitons beaucoup de succès à leur famille qui s’agrandit.