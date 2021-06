Le bébé le plus prématuré du monde a un an, les parents comptent leurs bénédictions

Richard Scott William Hutchinson a vécu une année extraordinaire depuis sa naissance, il y a un an. Détenant le record du monde Guinness pour être le bébé le plus prématurément nés qui a survécu, ce fut une période difficile pour la famille Hutchinson car le nouveau-né avait 0% de chances de survie en raison de sa date d’accouchement beaucoup trop avancée par rapport à la date normale d’accouchement. Mais un an plus tard, le bébé Richard a maintenant célébré son premier anniversaire qui est tombé le 5 juin. Né de Beth et Rick Hutchinson le 5 juin de l’année dernière à Minneapolis aux États-Unis, le bébé devait naître en octobre, mais Beth serait allé dans le travail beaucoup plus tôt en raison de certaines complications. Le père de Richard, Rick Hutchinson, a parlé aux médecins de la marche à suivre et ils ont décidé d’accoucher de l’enfant et de tout faire pour sauver à la fois la mère et le bébé, a rapporté le Guinness World Record.

À sa naissance, Richard était si petit qu’il pouvait presque tenir dans la paume de ses parents. Il est né à un âge gestationnel de 21 semaines 2 jours, ce qui fait de lui un prématuré de 131 jours. Il ne pesait que 340 grammes et mesurait 26 cm, selon un communiqué du Guinness World Records.

Richard ne pesait que 340 grammes à sa naissance en 2020. — Guinness World Records (@GWR) 11 juin 2021

Après la naissance de Richard, les médecins de l’hôpital pour enfants du Minnesota à Minneapolis avaient préparé Beth et Rick à toutes les complications possibles qui pourraient survenir.

« Lorsque Rick et Beth ont reçu des conseils prénatals sur ce à quoi s’attendre avec un bébé né si tôt, notre équipe de néonatologie leur a donné 0 % de chance de survie. Je savais que les premières semaines de la vie de Richard seraient très difficiles, mais je sentais que s’il pouvait s’en sortir, il serait un survivant », a déclaré le Dr Stacy Kern, néonatologiste de Richard.

Beth dit que même si « cela ne semble pas réel et qu’ils en sont toujours surpris, mais » nous sommes heureux. C’est une façon de partager son histoire pour sensibiliser aux naissances prématurées. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici