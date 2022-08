Le bébé «invisible» de Ranbir-Vaani dans Shamshera Goof-up a Twitter en plusieurs parties

Shamshera avec Ranbir Kapoor, Vaani Kapoor et Sanjay Dutt a de nouveau fait parler de lui après sa sortie sur la plateforme OTT. Le film aurait été réalisé avec un budget massif d’environ Rs 150 crore, mais n’a pas répondu aux attentes du public et des critiques. Alors que les cyber-internautes aux yeux d’aigle le regardent maintenant sur la plate-forme numérique, une gaffe majeure a été repérée dans l’une des scènes.

Les utilisateurs de Twitter partagent des vidéos et des images fixes du drame d’époque qui montrent les personnages de Ranbir et Vaani tenant leur bébé qui n’est apparemment même pas là ou qui est visiblement faux. La scène qui fait le buzz est tirée de l’apogée de la réalisation de Karan Malhotra. Le clip viral montre le personnage de Vaani se battant tout en portant son bébé dans ses bras, qui semblait ressembler à un morceau de tissu emmitouflé qui ressemble à un bébé. Un utilisateur de micro-blogging a recadré un extrait du film et a écrit : “Supposons simplement qu’il y a un bébé.”

Un autre utilisateur a commenté: «Sérieusement… montrez au moins un vrai bébé… un vrai ne peut jamais être tenu comme ça. Dans une scène, les yeux du soi-disant bébé étaient visibles… c’est une poupée. Le troisième utilisateur a également écrit: “Tout cela alors que je pensais que c’était son Saree pallu, la façon dont elle se tenait.”

Sérieusement… montrez au moins un vrai bébé… un vrai ne peut jamais être tenu comme ça. Dans une scène, les yeux du soi-disant bébé étaient visibles… c’est une poupée 🤭 #ShamsheraOnPrime #Shamshera — 😈 (@girlwhospitfire) 21 août 2022

Pendant tout ce temps je pensais que c’était son Saree pallu, la façon dont elle tient – rakkabhai (@laputvinya) 23 août 2022

De nombreux utilisateurs ont déclaré que les fabricants auraient pu au moins utiliser des jouets de la taille d’un bébé et l’un d’eux a écrit: «Nous avions l’habitude d’obtenir au moins un jouet de la taille d’un bébé et de l’emballer pour une pièce de théâtre à l’université, et ces gars-là ne pensaient pas que c’était obligatoire! M étonné ! Quelqu’un a également mentionné une autre gaffe et a écrit: «Deux choses notées. Un le bébé comme il a dit. Au moins aurait pu utiliser une poupée. Deuxièmement, il n’y a pas de sang lorsqu’on retire l’épée. Karan Malhotra a fait un très mauvais travail.

Nous avions l’habitude d’obtenir au moins un jouet de la taille d’un bébé et de l’emballer pour une pièce de théâtre à l’université, et ces gars-là ne pensaient pas que c’était nécessaire ! M étonné ! — Tulipe Suman l ଟ୍ୟୁଲିପ୍ ସୁମନ (@tstulip) 21 août 2022

Deux choses notées. Un le bébé comme il a dit. Au moins cud ont utilisé une poupée. Deuxièmement, il n’y a pas de sang lorsqu’on retire l’épée. Karan Malhotra a fait un très mauvais travail. 👎🏼 – Man Utd SFO (@twoeser85) 23 août 2022

En parlant de Shamshera, c’est un film d’action d’époque qui se déroule à l’époque de l’empire britannique. Il est sorti dans le monde entier le 22 juillet et a été soutenu par Yash Raj Films. Il a également présenté Ronit Roy, Saurabh Shukla et Iravati Harshe dans des rôles de soutien.

