La petite fille d’une mère britannique torturée à mort par des cambrioleurs a été retrouvée en train de pleurer et de « frapper son corps » en essayant désespérément de la réveiller, selon les rapports.

Les flics sont entrés dans une scène d’horreur après que les pillards aient étranglé Caroline Crouch, 20 ans, et ligoté son mari pilote dans une banlieue chic d’Athènes.

Caroline Crouch a été tuée par des cambrioleurs devant son mari et sa petite fille Crédits: Tim Stewart

Bébé Lydia, 11 mois, est enlevée de la scène du crime à Athènes Crédits: Rex

Les agents ont raconté avoir vu le corps de Caroline attaché à un poteau où les intrus l’avaient torturée dans la chambre mansardée de la famille, rapporte Pro Thema.

Bébé Lydia, 11 mois, était « à moitié sur elle, criant et frappant sa mère avec ses mains pour la réveiller ».

Le mari Charalambos Anagnostopoulos, 32 ans, a été ligoté avec une corde « comme une saucisse » et également menotté, avec du ruban isolant sur les yeux et la bouche, selon les rapports.

On pense qu’il a souffert d’hypoxie – un manque d’oxygène potentiellement mortel – avant de se dégager et d’appeler la police aux premières heures de dimanche.

Charalambos a déclaré aux enquêteurs qu’il avait supplié pour leur vie alors que les voleurs brutaux tenaient un pistolet sur la tête du bébé et exigeaient de savoir où ils gardaient leur argent et leurs bijoux.

Des détectives auraient dressé une « liste rouge » de 100 suspects, dont des étrangers et des ressortissants grecs récemment libérés de prison.

Ils recherchent également des liens possibles avec cinq autres vols l’année dernière, caractérisés par des niveaux de violence similaires.

Les agents soupçonnent que le gang a peut-être été informé que le couple avait 13000 £ en billets de banque cachés dans la maison.

Le gang sadique a pointé une arme sur la tête du bébé alors qu’ils torturaient Caroline Crédits: Tim Stewart

Les escrocs ont peut-être été informés que le couple avait une réserve de billets à la maison Crédits: Tim Stewart

La police sur les lieux du crime dans une banlieue d’Athènes Crédits: Rex

La police pense que le gang a observé la famille depuis ce chemin et est entré par une fenêtre du sous-sol à 4h30 du matin. Crédits: Athena

L’argent était destiné à payer les constructeurs après avoir acheté un terrain et aurait été caché dans une boîte Monopoly.

La police pense que le gang avait des informations sur la vente du terrain et pensait trouver une grande somme d’argent dans la maison, dans une banlieue haut de gamme d’Athènes, rapporte Skai.gr.

Mais selon newsit.gr, les flics du meurtre cherchent à savoir si les informations proviennent du cercle intime du couple.

Un Charalambos désemparé a déclaré aux enquêteurs que le couple terrifié avait supplié le gang dépravé de ne pas les blesser, eux et leur bébé, alors que sa femme criait à l’aide.

CERCLE INTÉRIEUR

Le gang a continué à la torturer, convaincu que plus d’argent était caché dans la maison.

«Ils n’arrêtaient pas de me dire« où est l’argent, hein? ». Je leur ai dit tout de suite où j’avais caché l’argent, pour que le tourment puisse se terminer rapidement.

« J’ai entendu ma femme crier constamment à l’aide attachée au lit alors que j’étais ligotée. Le bébé pleurait, ma femme pleurait. »

Les voleurs se sont finalement échappés avec plus de 30000 £ en espèces et en bijoux.

Les trois voleurs ont pénétré de force dans la maison de deux étages de la famille à 4h30 du matin après avoir cassé une caméra de vidéosurveillance et suspendu le chien de la famille par sa propre laisse.

Un quatrième criminel veillait à l’extérieur de la maison alors que les trois autres trouvaient le couple dormant avec leur enfant dans une chambre mansardée.

Un porte-parole de la police a déclaré au média local The Dawn que la police pensait que les suspects étaient entrés par effraction dans la maison par une fenêtre du sous-sol après avoir passé plusieurs heures à observer la famille.

La jeune maman s’est battue pour la vie de ses bébés flics ont dit Crédits: Tim Stewart

Caroline a peut-être été étranglée avec son propre t-shirt Crédit: Fourni en tant que service technique. Non est implicite ou inféré.

Un examen post-mortem avait lieu hier et on pense qu’elle a peut-être été étranglée avec son propre t-shirt.

Pendant ce temps, la police collecte des échantillons d’ADN sur les vêtements du couple et sur les ongles de Caroline, ce qui pourrait les conduire au gang.

Des échantillons des ongles de Caroline Crouch montrent des preuves de sa lutte effrénée alors qu’elle était étranglée avec son t-shirt et sont maintenant examinées par les enquêteurs.

<< Les vêtements que le couple portait au moment de l'incident et les échantillons prélevés sur les ongles de la victime, qui s'est battue pour sa vie et celle de son bébé, ont été récupérés et sont actuellement examinés pour tout matériel générique qui pourrait aider à identifier les auteurs. », a déclaré un porte-parole de la police.

Des images de vidéosurveillance des maisons et des entreprises voisines étaient également examinées et des enquêtes porte-à-porte étaient également en cours.

Un autre policier cité dans les médias grecs a affirmé que le gang avait été identifié et était bien connu.

«Les trois voleurs sont des professionnels. Ils ont ce que nous appelons un passé criminel », a déclaré le flic.

« Autrement dit, ils sont marqués, ils sont passés par les prisons et il s’est avéré que ce sont des gens avec un fort élément antisocial et un manque total d’émotions. »

Le gang l’a soumise à une attaque prolongée Crédits: Tim Stewart

Caroline a grandi en Grèce Crédits: Tim Stewart

Il a déclaré que le gang sadique «avait utilisé ses mains» pour tuer la jeune maman malgré les armes dans ce qui était un «contact physique prolongé» avec leur victime.

L’officier a déclaré que les tueurs avaient eu la possibilité de s’éloigner mais ne l’ont pas fait.

«Cela montre clairement leur intention de tuer. Dans un vol qualifié, la question est d’argent. Il n’était pas nécessaire de tuer pour atteindre l’objectif.

«Ils ont pris l’argent, mais ils seront accusés de meurtre. Un crime qui les enverra derrière les barreaux pendant de nombreuses années.

« Ils ont pris l’argent, mais ils seront accusés de meurtre. Un crime qui les enverra derrière les barreaux pendant de nombreuses années. »

Le père britannique de Caroline a déménagé en Grèce il y a vingt ans où il vit avec sa femme philippine qui se trouverait à Athènes avec des enquêteurs.

Marilena Poniraki, qui a enseigné à Caroline sur l’île d’Alonissos où elle vivait avec ses parents, lui a rendu hommage.

« Je me souviendrai toujours d’elle si heureuse, c’était une créature très remarquable, c’est vraiment dommage ce qui s’est passé. »