Le bébé du Nouvel An de la Colombie-Britannique est une petite fille née dans la vallée du Fraser

Le premier bébé de 2023 est arrivé peu après minuit à Abbotsford et elle est toute petite.

À 0 h 02 aujourd’hui (1er janvier), une petite fille pesant 5 livres et 10 onces est née à l’hôpital régional et centre de cancérologie d’Abbotsford.

“Félicitations à la famille !” a déclaré le gouvernement de la Colombie-Britannique dans un tweet.

Le bébé du Nouvel An de la Colombie-Britannique est une fille ! Le bébé est né à 00 h 02 à l’hôpital régional et centre de cancérologie d’Abbotsford et pesait 5 livres. 10 oz. Félicitations à la famille! pic.twitter.com/80D5Zpjrzk

– Nouvelles du gouvernement de la Colombie-Britannique (@BCGovNews) 1er janvier 2023