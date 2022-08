Le bébé devrait se rétablir après avoir ingéré d’éventuelles drogues toxiques à la maison de Kelowna

La GRC et les services d’urgence ont été appelés à 14 h 40 mercredi après-midi (24 août)

La GRC de Kelowna et les services d’urgence de la Colombie-Britannique ont répondu au cas d’un enfant d’un an qui était inconscient mercredi après-midi (24 août).

Lorsque la GRC est arrivée au pâté de maisons 1600 de Lynrick Road, elle a trouvé un membre de la famille en train de pratiquer la RCR sur le capot d’un véhicule. La famille a dit aux policiers que le bébé avait peut-être ingéré une substance inconnue.

L’enfant d’un an a reçu Narcan sur les lieux et a répondu positivement. Ils ont quand même été transportés à l’hôpital pour un traitement supplémentaire et devraient se rétablir complètement.

Le ministère du Développement de l’enfance et de la famille s’occupe de l’enfant pour le moment.

L’Unité des personnes vulnérables de la GRC a ouvert un dossier et l’enquête est toujours en cours. Le Centre de défense des enfants joue également un rôle principal dans l’enquête.

Gend. Mike Della-Paolera a déclaré que cela démontre une fois de plus la nécessité d’un soutien accru pour les personnes aux prises avec la toxicomanie.

« À la GRC, nous sommes très reconnaissants des actions du membre de la famille et de tous les premiers intervenants qui ont sans aucun doute sauvé la vie de cet enfant.

