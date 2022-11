Le bébé d’Emily Maynard est trisomique, révèle-t-elle – Hollywood Life

Crédit d’image : Christopher Peterson / SplashNews.com

Emilie Maynard est de nouveau maman ! La bachelorette La star a surpris les fans lorsqu’elle a annoncé qu’elle avait donné naissance à son sixième enfant le 31 août. Dans une publication Instagram, Emily a partagé une photo de famille d’elle-même, son mari Tyler Johnson et leurs six enfants. Emily a partagé que le nom de son fils nouveau-né est Jones West Johnsonet a révélé qu’il était né avec le syndrome de Down, qu’elle n’a appris qu’après avoir accouché.

Plus à propos Emilie Maynard

“Bien que ce soit certainement une surprise, nous avons tellement de paix dans le plan parfait de Dieu et savons que Jones sera une bénédiction pour notre famille”, a écrit Emily. “Il était à l’USIN pendant un peu plus d’un mois et est heureusement maintenant à la maison dans tout le chaos et nous ne pourrions pas l’aimer plus.” Elle a ensuite remercié le personnel de l’hôpital où Jones est né. « Je suis si heureuse de pouvoir enfin partager la nouvelle et de pouvoir partager toutes les photos avec vous ! » conclut-elle. “Il est absolument la cerise sur le gâteau.”

Avant qu’Emily ne fasse partie de Bachelor Nation, elle était fiancée à un pilote de voiture de course Ricky Hendrick. Il est mort dans un accident d’avion en octobre 2004, et peu de temps après, Emily a découvert qu’elle était enceinte de son enfant. Elle a donné naissance à leur fille, Rickyaujourd’hui âgée de 17 ans, en 2005. Emily est ensuite apparue dans la saison 15 de Le célibataire en 2011 et s’est fiancé à Brad Womack, mais ils se sont séparés après la fin du spectacle. Elle a ensuite joué dans la saison 8 de La bachelorette en 2012 et s’est fiancé à Jef Holmmais ils ont finalement rompu aussi.

Emily a ensuite épousé son mari, Tyler, en 2014 et ils ont eu leur premier fils, Jennings, maintenant 7, l’année suivante. En plus du nouveau-né Jones, ils ont eu trois autres enfants ensemble : des fils Gibson6 et Gatlin4 ans, ainsi que sa fille Magnolia2.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Emily a admis Personnes magazine qu’elle était « sous le choc » lorsqu’elle a appris le diagnostic du syndrome de Down de Jones. Elle a choisi de ne pas subir de tests génétiques pendant sa grossesse, de sorte qu’elle ne l’a su qu’à la naissance de son bébé. “Ce n’était pas du tout sur mon radar”, a-t-elle déclaré. « Et j’ai refusé d’y croire. Je voulais juste le tenir dans mes bras et que tout se passe bien. Elle a ajouté que cela “fait tellement mal” d’entendre d’autres bébés pleurer à l’hôpital pendant que son fils était à l’USIN.

Une fois que Jones est rentré à la maison, cependant, les choses ont commencé à s’améliorer. “C’est le bébé le plus facile à vivre et il vient d’être notre plus grande bénédiction”, s’est exclamée Emily. “J’en apprends encore sur le syndrome de Down, mais j’essaie aussi de faire l’expérience de Jones en tant que Jones et pas aussi différent que n’importe lequel des autres enfants. En repensant à ma vie, il s’est passé beaucoup de choses que je n’aurais pas prévues, mais je ne changerais ma vie pour rien au monde.