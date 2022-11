Le bébé de Ranbir-Alia est “signé” pour les films de Karan Johar dans ces mèmes hilarants sur Twitter

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont accueilli leur petite fille dans le monde et Karan Johar est devenue une «fière nana». L’amour et l’admiration de Karan pour Alia ont été une sorte de blague courante parmi les utilisateurs des médias sociaux; dans la saison Koffee With Karan récemment conclue, de nombreux téléspectateurs ont plaisanté en disant que l’hôte semblait évoquer Alia à chaque occasion. Alors qu’Alia est devenue maman, Karan a écrit une note sincère : « Mon cœur est plein d’amour… Bienvenue dans le monde bébé… tu as tellement d’amour qui t’attend… Je t’aime @aliaabhatt et RK !! Vers la lune et retour !!!! Alors ça fait de moi une Nana fière !!!! “

Les utilisateurs de Twitter, cependant, avaient une autre préoccupation : un projet “Étudiant de l’année (Part Please Make It Stop)”. Les mèmes n’ont cessé d’arriver depuis qu’Alia et Ranbir ont annoncé la bonne nouvelle. Le sujet de la blague est le scénario imaginaire dans lequel KJo est déjà en train de faire un film pour signer la petite fille d’Alia et Ranbir. Le fait que Karan ait été au centre d’un débat qui fait rage sur le “népotisme à Bollywood” n’aide pas.

Karan johar après avoir vu la fille de Ranbir-alia pic.twitter.com/hFbnLMGn7i — memes_hallabol (@memes_hallabol) 6 novembre 2022

Karan johar prépare déjà le scénario de la fille de ranbir & alia#AliaBhatt #RanbirKapoor pic.twitter.com/bdFquWc5JX — MⒺ︎h͜͡ (@ImMehulOkk) 6 novembre 2022

Breaking: Karan Johar a déjà signé un contrat pour une petite fille nouvellement née (Ranbir et Alia) pour les productions Dharma. — Farrago Abdullah (@abdullah_0mar) 6 novembre 2022

Alia Bhatt & Ranbir Kapoor bénis avec une petite fille.. Karan Johar : pic.twitter.com/C0gJw8IgOC — UmderTamker (@jhampakjhum) 6 novembre 2022

*Après avoir rencontré la petite fille d’Alia-Ranbir* Karan Johar : pic.twitter.com/zeIaOqzNHy – JustSurajJokes (@JustSurajJokes) 6 novembre 2022

Alia & Ranbir ont la chance d’avoir une petite fille et Karan Johar l’a déjà signée pour l’étudiante de l’année, partie 5 pic.twitter.com/H42zj0em1q — Varad Ralegaonkar (@varadr_tistic) 6 novembre 2022

Karan n’hésite pas à exprimer son amour pour Alia et ne voit aucune raison pour que les internautes soient négatifs à ce sujet. Dans une interview accordée à Siddharth Kanan, il a déclaré: «Je pense qu’Alia et moi nous faisons juste pleurer. Je vois beaucoup de haine pour la relation que nous partageons tous les deux, en ligne quand je regarde. Je ne sais pas pourquoi les gens s’énervent autant. J’ai le droit d’aimer quelqu’un avec mon cœur.

