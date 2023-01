Le bébé de Nikki Bella prévoit d’avoir un deuxième enfant avec Artem (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Richard Shotwell/Invision/AP/Shutterstock

Nikki Bella et Artem Chigvintsev avoir la parfaite petite famille avec leur adorable fils de 2 ans Matteo. Le couple se mariera dans le Nikki Bella dit que oui Spécial en 4 parties sur E!, qui sera diffusé le 26 janvier. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Nikki et Artem de plus d’enfants à l’avenir. Matteo va-t-il avoir un frère ?

“Je suis très content d’être un et d’avoir terminé”, a déclaré Nikki HollywoodLa Vie. “Vous savez, c’est vraiment difficile pour les femmes en ce qui concerne nos carrières et le fait d’être mères. Je pense que c’est tellement gérable avec un. Avec deux, je pense que je quitterais tout pour être avec mes enfants. Je vois ma sœur et à quel point ça change les choses quand tu es avec le bébé numéro deux.

Nikki a noté qu’elle et sa sœur jumelle Brie-Bella, qui a deux enfants, doit dire “fini à beaucoup de choses” après avoir eu des enfants. «Nous nous retrouvons simplement à vouloir être à la maison. Nous sommes vraiment des mamans et des gardiennes actives, et nous aimons tout faire. Nous aimons le retour et le ramassage à l’école et tout ce qui se passe entre les deux », a déclaré Nikki. “Donc pour moi, je pense qu’il serait très difficile pour moi de jongler avec ma carrière avec un deuxième enfant. Mais aussi, j’aimerais que Matteo ait un frère. Je sais qu’Artem veut vraiment une petite fille. Si Dieu et moi pouvions avoir une conversation et qu’il me le garantisse, je serais peut-être ouvert à cela, mais c’est un pari.

Artem souligne que son frère a deux garçons et que sa mère a eu deux garçons. Dans la famille Chigvintsev, ce ne sont que des garçons.

L’icône de la WWE, âgée de 39 ans, a ajouté: “Je dis ne jamais dire jamais. J’ai l’impression que là où se trouve la technologie et tout ça, c’est très facile d’avoir des bébés dans la quarantaine. C’est un jour à la fois, mais je suis très content de là où nous en sommes dans la vie maintenant.

Quant à Artem, il ne perd pas espoir pour un autre enfant sur la route. Artem a plaisanté: “Deux valent mieux qu’un.” Nikki Bella dit que oui premières le 26 janvier à 21 h sur E!

