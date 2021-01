Danielle de Niese a déclaré que son bébé avait fait une « entrée dramatique » dans le monde, étant toujours livré dans son sac amniotique.

La soprano chanteuse d’opéra et son mari Gus Christie sont devenus les parents de Sheherazade, du nom du personnage de One Thousand And One Nights.

Parler à Hello! magazine, Danielle a parlé du moment où sa fille a fait son chemin dans le monde.

Elle a dit: « C’était une grande entrée dramatique. Elle est sortie intacte dans le sac amniotique. »

Gus a ajouté: « C’est très rare – seulement un bébé sur 80 000 est né comme ça.

« Cela fait partie de son énigme. Nous avons dû faire beaucoup de recherches sur Google car il y a tellement de superstitions autour. C'est censé porter chance. »







(Image: PA)



La nouvelle arrivée est la première fille en 54 ans à naître dans leur maison de Glyndebourne, lorsqu’elle a été accueillie le 13 décembre.

Le couple a déjà un fils de cinq ans, Bacchus, tandis que Gus, président exécutif de Glyndebourne, a quatre fils d’un précédent mariage.

Danielle a déclaré: « J’ai toujours pensé que ce serait charmant d’avoir une fille, mais Gus n’arrêtait pas de dire: » Je fais des garçons, alors n’espérez pas « »

C'était un appel serré pour le couple, car le bébé est arrivé juste une heure après son arrivée à l'hôpital.







(Image: PA)



Danielle a révélé: «Je ne pouvais pas accoucher sans regarder Gus. J’avais besoin de le regarder.

«Je tremblais et tremblais d’adrénaline, ce à quoi je ne m’attendais pas. Je pense que mon corps était dans une sorte de choc.

Avec un laps de temps si court entre l’arrivée pour accoucher et l’arrivée qui se produit, il n’est pas étonnant que le corps de Danielle soit en train de tourner le grand jour.

