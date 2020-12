Gorka Marquez a célébré la soirée alors que lui et sa partenaire de danse, Maisie Smith, ont décroché une place dans la finale de Strictly Come Dancing hier soir.

Mais malgré leur joie, le succès de Gorka signifie qu’il doit attendre une semaine de plus avant de pouvoir retrouver sa petite fille Mia et sa partenaire actrice Gemma Atkinson.

Comme tous les acteurs et l’équipe, Gorka s’est isolé à l’intérieur de la bulle Strictly, incapable de rentrer chez lui tant qu’il continue la série.

Lundi, il a partagé une adorable vidéo montrant la petite Mia en train de regarder son papa à la télévision.







(Image: Gorka Marquez / Instagram)



Il a écrit sur Instagram: « Et mon cœur fond juste …

« Je me souviens que Gem et moi avions l’habitude de parler du jour où Mia regarderait l’émission et verrait papa dessus et la regarderait.

«Encore une semaine pour rendre ma petite fille et sa maman fières.

« J’ai hâte d’être à la maison pour faire nos propres danses. »

La vidéo montrait Mia debout à quelques mètres de la télévision, vêtue de son pyjama rose et de son bavoir assorti.







(Image: Gorka Marquez / Instagram)



Gemma, qui a rencontré Gorka sur Strictly en 2017, chante le thème pendant que Mia regarde attentivement, avant de demander au tot: « où est papa? »

Un regard ravi traverse le visage de Mia et elle crie «là», tout en souriant et en montrant l’écran.

Gorka, 30 ans, a été ouvert sur les difficultés d’être séparé de sa famille dans le but de garder le Strictly Set exempt de coronavirus.

S’adressant à l’hôte Claudia Winkleman samedi, il a expliqué pourquoi son partenaire de danse méritait d’être en finale.







(Image: BBC / Guy Levy)



«Tant de raisons, vous savez,» commença-t-il. «Je pense que c’est juste une incroyable fille de 19 ans.

«Tout le monde pense qu’elle est confiante, très forte, mais derrière ce masque se cache un cœur tendre qui veut impressionner tout le monde et me rendre fier, ainsi que sa famille.

«Tu sais que ça a été une série difficile pour tout le monde, surtout pour moi étant loin de Gemma et Mia.

« Mais elle a toujours un sourire qui me pousse, même quand c’était dur pour elle, étant dans les deux derniers et tout. »

La star d’Eastenders Maisie, 19 ans, a remporté sa place dans la finale Strictly avec deux performances époustouflantes samedi soir, et affrontera Bill Bailey, HRVY et Jamie Laing.