Le bébé de deux mois de la star de Harry Potter, Jessie Cave, a été transporté à l’hôpital avec Covid.

L’actrice a confirmé que son fils Tenn avait été testé positif au virus en exhortant les gens à faire très attention.

Maman Jessie, 33 ans, a partagé une photo de son fils couché dans un lit de camp pendant qu’elle regardait l’annonce de verrouillage de Boris Johnson sur un ordinateur portable.

«J’ai regardé les informations concernant le confinement depuis une chambre isolée de l’hôpital. Le pauvre bébé est co-positif. Il va bien et va bien mais ils sont vigilants et prudents, heureusement.

















«Cette variété est super puissante et contagieuse, donc j’espère que les gens feront plus attention dans les semaines à venir. Je ne voulais vraiment pas que ce soit le début de la nouvelle année de ma famille. Je ne voulais vraiment pas être de retour à l’hôpital, alors peu de temps après sa naissance traumatisante », dit-elle.

Jessie, qui a accouché en octobre, a ensuite pris le temps de remercier les médecins et les infirmières du NHS pour leur soutien.

«Une fois de plus, je suis impressionné par les infirmières et les médecins. Cela me rend encore plus fier de mon frère, un docteur @pondermed et de mon père, le roi GP @ davidlloyd73….









Elle a poursuivi: « Veuillez souhaiter à bébé un prompt rétablissement. Il mesure 9 livres 7 maintenant, donc c’est un garçon plus fort et plus gros que lors de notre dernière chambre d’hôpital (et l’aiguille est entrée dans sa main avec des cris plus forts et plus puissants. meilleurs voeux à tous everyone️ #nhsheroes #nhs. «

Je suis un gagnant de Celebrity Giovanni Fletcher a commenté: « Oh mon Dieu! Je vous envoie tellement d’amour !!! »

Alors que sa collègue, Helen Flanagan, a partagé: « Je suis désolée que vous traversiez cette chérie. »

Maman de trois enfants, Jessie a donné naissance à Tenn, qu’elle avait précédemment nommé Abraham, le 21 octobre, 40 minutes seulement après la rupture de ses eaux.









Tenn a été placé en soins intensifs immédiatement après son arrivée.

« Cela a été une expérience très différente de mes deux premières naissances … beaucoup plus humiliante, terrifiante et hors de mon contrôle », a déclaré Jessie à l’époque.

« Nous sommes actuellement dans l’unité néo-natale, mais c’est un garçon fort et c’est l’endroit le plus sûr pour lui en ce moment », a-t-elle déclaré à ses partisans.

Jessie a plus tard pu ramener son fils dans la maison qu’elle partage avec son partenaire, le comédien Alfie Brown.







(Image: Jaap Buitendijk)









(Image: jessiecave / Instagram)



Jessie et Alfie sont déjà les parents de Donnie, cinq ans, et de Margot, trois ans.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2012, mais a eu son premier rendez-vous quelques années plus tard.

Cela a abouti à une aventure d’un soir, après quoi Jessie a découvert qu’elle attendait.

S’ouvrant sur la surprise pour un article dans The Sunday Times Style, Jessie a écrit: «J’ai pris la décision que j’avais beaucoup de chance d’avoir son bébé, et que quoi qu’il allait me dire, tout irait bien.

« Bien que quelque chose me dise que notre aventure d’un soir ensemble était unique et magnifique – et au fond, être ensemble un jour me semblait déjà inévitable, même si je n’avais pas envie de le faire. »