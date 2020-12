Un bébé crocodile des marais a été sauvé après une opération de cinq jours dans un puits sur un chantier de construction fermé dans la zone densément peuplée de Marol, dans la banlieue East Andheri de Mumbai, ont annoncé mardi des responsables.

Le crocodile, qui mesurait environ 1 mètre de long et pesait un peu plus de 3 kg, a été repéré par certains travailleurs jeudi dans l’ancienne fosse de 20 mètres de profondeur sur le chantier de construction.

Paniqués par la créature glissante, ils ont contacté l’organisation de sauvetage SARRP basée à Borivali pour l’aider, a déclaré le président fondateur Santosh Shinde.

Bien que l’on ne sache pas comment le crocodile s’est retrouvé dans le puits, les secouristes pensent qu’il est passé par un affluent gonflé de la rivière Mithi lors de la dernière mousson, qui coule à proximité de la zone de construction fermée en raison de la pandémie.

« Au début, lorsque nous avons essayé de l’approcher, le crocodile semblait violent et a tenté de nous agresser, alors nous nous sommes retirés. Plus tard, nous l’avons de nouveau approché lundi avec l’équipement de sécurité approprié », a déclaré Shinde à IANS.

L’équipe de sauvetage composée de Shinde, Arbaaz Khan, Sheldon D’Souza, Mitesh Solanki et Umesh Sawant a méticuleusement planifié toute l’opération compliquée.

« Cela impliquait de couper les grilles de fer sur le puits ainsi que les barricades qui entouraient le chantier de construction. Et puis il y avait l’eau dans le puits qui a aggravé les problèmes », a déclaré Shinde.

En utilisant l’équipement sur le chantier de construction, le processus de vidange de l’eau a commencé et ils ont réussi à débusquer près de 25 pieds environ avant que le crocodile puisse être vu sur une petite plate-forme en pierre ci-dessous.

À l’aide d’une grue du chantier de construction, trois des coéquipiers de sauvetage sont finalement descendus et ont réussi à capturer le bébé crocodile et à l’amener en toute sécurité à l’étage, a déclaré le commissaire du SARRP, Khushman Doshi.

Les sauveteurs soupçonnent que le crocodile peut s’être égaré inaperçu pendant les fortes pluies à Mumbai pendant la période de la mousson et se réfugier dans le cadre tranquille du chantier de construction lors du verrouillage pandémique.

Lorsqu’on lui a demandé avec quoi il avait dû manger, Shinde a répondu: « Probablement du poisson dans le puits. Pendant le rinçage, un poisson local d’environ un pied de long est également sorti, probablement son dernier repas! »

Plus tard, le vétéran du SARRP, le Dr. Sunetra Wadake a soigneusement examiné le crocodile et l’a trouvé en parfaite santé et en forme, a ajouté Shinde.

Les responsables du Département des forêts, qui étaient au courant de la mission de sauvetage depuis quatre jours, ont finalement autorisé la libération du bébé crocodile «à un endroit désigné dans son habitat naturel».

Il s’agit du deuxième sauvetage de crocodiles par le SARRP au cours des trois dernières années environ, le sauvetage précédent près du lac Powai ayant été inondé pendant les fortes pluies de la mousson, a déclaré Doshi.

SARRP a jusqu’à présent sauvé des dizaines d’animaux sauvages, d’oiseaux, de reptiles, y compris de nombreux serpents et pythons, d’autres grands et petits animaux, de différentes parties de Mumbai – qui possède une grande variété d’animaux sauvages malgré la jungle de béton.