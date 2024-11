Le beau-père de Matthew Perry a révélé que la star « n’avait pas compris » et « n’aurait jamais cru » à quel point il était aimé

« Il est revenu de la tournée des livres et il se pinçait encore, [saying] «Je n’arrive pas à croire que les gens semblent vraiment m’apprécier», se souvient Keith.

Et les proches en deuil de Matthew « apprécient » d’être approchés par les fans qui le pleurent également à la suite de son décès.

« Notre fils était célèbre. Et ceux que je rencontre dans la rue et qui me disent : « Je suis désolé pour votre perte », j’apprécie chacun d’entre eux », a déclaré Keith. « Et d’une manière ou d’une autre, je veux qu’ils sachent que je comprends parfaitement que nous ne sommes qu’une famille parmi des millions qui ont subi ce même genre de perte. »